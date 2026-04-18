Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig’deki mücadelenin canlı yayın bilgisi!

Futbolseverlerin merakla beklediği Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, heyecan dolu anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında her puanın oldukça önemli olduğu haftalara girilirken, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı kritik bir rekabet olarak ön plana çıkıyor. Peki bu önemli mücadele ne zaman oynanacak? İşte maçın saati, yayın bilgileri ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:22
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, şampiyonluk yarışının en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu mücadele, hem zirve yarışı hem de sezonun geri kalan bölümü için belirleyici bir karşılaşma olarak görülüyor. Tüm gelişmeler ışığında Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, hem kadro detayları hem de şampiyonluk hesaplarıyla futbol gündeminin zirvesine yerleşmiş durumda.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSİMHEN SAHALARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Galatasaray cephesinde maç öncesi en çok konuşulan konu Victor Osimhen'in durumu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız golcünün, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ile birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA!

Galatasaray'da bir diğer kritik detay ise Eren Elmalı'nın sarı kart sınırında olması. Genç oyuncu, bu maçta kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.