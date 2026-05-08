Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB personel alımı sonuçlarına geri sayım!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işçi alım süreci 4 Mayıs itibarıyla tamamlandı. 27 Nisan'da başlayan başvuruların sona ermesinin ardından adaylar kura çekimi ve sonuç duyurusuna odaklandı. Bakanlık tarafından sonuç takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Binlerce başvuru sahibinin yer aldığı süreçte gözler artık sonuç ilanına çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 09:39
İşçi alımı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılan başvurular 4 Mayıs'ta sona erdi. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçildi. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin duyuru bekleniyor.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kapsamında yapılacak kura çekiminin tarihi açıklandı. Süreç 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru yapan adaylara ilişkin değerlendirme süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. İŞKUR'un e-Şube sistemi aracılığıyla başvurusu alınan ve şartları karşılayan adayların listesi Bakanlığa iletilecek.

Bakanlık tarafından oluşturulan nihai listede yer alan adaylar arasından, açık pozisyon sayısının dört katı kadar asıl aday ve yine dört katı kadar yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI VE KATILIM

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak kura çekimi noter gözetiminde gerçekleşecek. Çekilişe dahil olan adayların listesi İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen nihai listeler esas alınarak hazırlanacak.

Kura çekiminin yapılacağı yer bilgisi ise ilerleyen günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar dilerlerse kura sürecini yerinde takip edebilecek.

Kura sonucunda asıl listede yer almaya hak kazanan adaylar, ilerleyen tarihlerde istenecek belgeleri tamamlayarak başvurdukları kadronun bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.

