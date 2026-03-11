Trend Galeri Trend Yaşam Gerçek yaşına kimse inanmıyor! "Hiç yaşlanmayan adam" Chuando Tan gençlik sırrını açıkladı

Gerçek yaşına kimse inanmıyor! "Hiç yaşlanmayan adam" Chuando Tan gençlik sırrını açıkladı

Singapurlu fotoğrafçı ve eski model Chuando Tan, yıllardır genç görünümüyle dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada "hiç yaşlanmayan adam" gibi lakaplarla anılan Tan, 60 yaşına girmesine rağmen görünümüyle birçok kişiyi şaşırtmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 15:18
Chuando Tan'ın uluslararası ünü özellikle 2017 yılında paylaştığı fotoğrafların sosyal medyada viral olmasıyla başladı.

Fotoğrafları gören birçok kişi Tan'ın yaşına inanmakta zorladı. Genç görünümlü yüzü ve fit fiziği sayesinde kısa sürede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edinen Tan, Instagram'da 2 milyondan fazla takipçiye ulaşarak "iyi yaşlanma" kavramının adeta sembol isimlerinden biri haline geldi.

Ancak Tan'ın hikayesi aslında çok daha önce başladı. Gençliğinde model olarak çalışan Tan, daha sonra kariyerini fotoğrafçılığa yöneltti.

Moda ve portre fotoğrafçılığı alanında çalışan Tan, yıllar içinde hem profesyonel çalışmalarıyla hem de dikkat çeken görünümüyle adından söz ettirdi.

Yakın zamanda 60 yaşına giren Chuando Tan, doğum günü için yaptığı sosyal medya paylaşımında zamanın en değerli şey olduğunu vurguladı.

Tan paylaşımında, "Bugün 60. doğum günümde bana bir kez daha hatırlatılan şey şu: Gerçek servet zamandır. Her gün doğan güneş bir garanti değil, bir mirastır. Artık en doğru yolun doğaya ve güneş ışığına dönmek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tan, genç görünümünün sırrının ise sanıldığı gibi estetik operasyonlar ya da kozmetik müdahaleler olmadığını söylüyor.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve disiplinli bir yaşam tarzının kendisine yardımcı olduğunu belirten Tan, yıllardır formunu korumaya özen gösterdiğini dile getiriyor.

Buna rağmen Chuando Tan, genç görünümünün yarattığı beklentinin zaman zaman üzerinde baskı oluşturduğunu da kabul ediyor.

Tan, "İnsanlar beni çok genç görüyor ama ben içten içe yaşlandığımı biliyorum" diyerek bu durumun farkında olduğunu söylüyor. Yine de görünümü, dünyanın dört bir yanında birçok kişiyi şaşırtmaya ve ilham vermeye devam ediyor.