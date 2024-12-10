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Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

İlginç olay Adana'da meydana geldi. Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen dolmuş şoförü polise, "Gereksiz korna olur mu? Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz, ceza gereksiz" dedi.