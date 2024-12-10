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Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

İlginç olay Adana'da meydana geldi. Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen dolmuş şoförü polise, "Gereksiz korna olur mu? Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz, ceza gereksiz" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:42
Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna kullanan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

Denetimde gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü polis ekiplerine, "Bu korna insanı rahatsız etmez. Trafik tıkalı, her yer park olmuş.

Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

Gereksiz korna çalmıyorum, bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz.

Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

Her yer keşmekeş olmuş durumda siz gereksiz kornaya takmışsınız. Bravo" dedi.

Gereksiz korna çaldı sözleri şaşkınlık yarattı: Bu trafikte gerekli ki çalıyoruz!

Denetimde gereksiz korna çalan 19 sürücüye, fazla yolcu ile yolculuk eden 10 sürücüye, durak harici yolcu indirip bindiren 6 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye ve cep telefonuyla konuşan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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