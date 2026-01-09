Trend Galeri Trend Yaşam G.I. Joe Snake Eyes filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!

Efsanevi G.I. Joe evreninin en gizemli ve en sevilen karakterlerinden biri olan Snake Eyes, kendi adını taşıyan solo filmiyle kökenlerine iniyor. Aksiyon ve dövüş sanatlarının zirve yaptığı yapım, sessiz savaşçının nasıl bir ikona dönüştüğünü ve ezeli rakibi Storm Shadow ile olan karmaşık bağını gözler önüne seriyor. Peki, Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte sinema dünyasının bu hızlı ve keskin yapımına dair tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 09.01.2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:56
2021 yılında vizyona giren G.I. Joe: Snake Eyes, serinin önceki filmlerinden bağımsız bir başlangıç hikayesi sunuyor. Yönetmen koltuğunda Robert Schwentke'nin oturduğu film, izleyiciyi modern dünyanın gölgesinde kalmış kadim Japon klanlarının içine, Arashikage dünyasına davet ediyor. Başrolde Henry Golding'in yer aldığı yapım, maskenin ardındaki adamın geçmişindeki acıları, sadakat sınavlarını ve bir kahramana dönüşme sürecini epik bir dille anlatıyor.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins, bir Japon klanının varislerinin hayatını kurtarmasıyla klana kabul edilen Snake Eyes'ın hikayesini konu ediyor. Japonya'ya giden Snake Eyes, burada Arashikage tarafından bir ninja savaşçısı olmanın yöntemlerini öğrenir.

Arashikage'nin ona sunduğu bir diğer şeyse hep özlemini çektiği yuvadır. Kendisine yeni bir dünya kuran Snake Eyes'ın hayatı, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Sırların ortaya çıkması, Snake Eyes'ın onuru ve sadakatinin sınanmasına neden olur.

G.I. JOE SNAKE EYES OYUNCULARI

Henry Golding
Andrew Koji
Úrsula Corberó
Samara Weaving
Iko Uwais

