Gıda mühendislerinin "asla mutfağıma sokmam" dediği o besin! Pişirmek bile kurtarmıyor
Gıda mühendisleri, mutfaklarına asla sokmak istemeyecekleri ürünleri sıralayarak çeşitli uyarılarda bulundu! Alışveriş sırasında farkında olmadan sepete attığımız ancak sağlığımız açısından ciddi sorunlara yol açabilecek o ürünleri sıralayan mühendisler, "Evime asla almam" diyerek her bir gıda grubunu vurgulayarak özellikle o yiyeceğin altını çizdi!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 10:07