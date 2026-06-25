Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: "Yerin altına uzanan gizemli bir geçit..."

PİRAMİTLER BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI MI?

Gize'deki kraliyet mezarlığında yeni keşfedilen bu gizemli yer altı geçidi, akıllara bilim dünyasını ikiye bölen o büyük iddiayı getirdi! Bilim insanları daha önce de piramitlerin binlerce fit altında devasa sütunlar, sarmal yapılar ve dev odalar tespit etmiş; piramitlerin aslında çok daha büyük bir yer altı kompleksinin sadece "görünen ucu" olduğu öne sürülmüştü.