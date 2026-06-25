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Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: "Yerin altına uzanan gizemli bir geçit..."
Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: "Yerin altına uzanan gizemli bir geçit..."
Mısır'daki Gize Piramitleri'nin hemen yanı başındaki "boş" arazide gelişmiş radarlarla yapılan taramalar, arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Uzmanlar, kumların metrelerce altında gizlenmiş devasa bir yapı ve bu yapının altında daha da derine inen gizemli bir yer altı geçidi tespit etti.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 14:33