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Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: "Yerin altına uzanan gizemli bir geçit..."

Mısır'daki Gize Piramitleri'nin hemen yanı başındaki "boş" arazide gelişmiş radarlarla yapılan taramalar, arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Uzmanlar, kumların metrelerce altında gizlenmiş devasa bir yapı ve bu yapının altında daha da derine inen gizemli bir yer altı geçidi tespit etti.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 14:33
Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Dünyanın en çok araştırılan ve kazılan noktalarından biri olan Mısır'daki Gize Piramitleri bölgesi, ezber bozan yeni bir keşfe sahne oldu.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Arkeologlar, bu kez ellerine kürek alıp kazı yapmadan, sadece gelişmiş yeraltı radar teknolojilerini kullanarak asırlardır gizli kalan bir sırrı açığa çıkardı.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

YÜZEYDE HİÇBİR İZ YOKTU

Tohoku Üniversitesi'nden Prof. Motoyuki Sato liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, Büyük Piramit'in batısında yer alan ve "Kraliyet Mezarlığı" olarak bilinen bölgedeki boş bir araziyi gözüne kestirdi.

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Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Yüzeyde hiçbir mimari kalıntı olmadığı için bugüne kadar dikkat çekmeyen bu alanda, yapılan taramalar, bilim insanlarını şoke eden net sonuçlar verdi: Yerin tam 2 metre altında, kusursuz bir "L" şeklinde, yaklaşık 10 metre uzunluğunda insan yapımı devasa bir yapı kompleksi uzanıyordu.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

DERİNLERDEKİ SIR: "YERALTI GEÇİDİ"

Asıl heyecan verici keşif ise bu "L" şeklindeki yapının incelenmesiyle ortaya çıktı. Radardan elde edilen veriler, bu yapının kendi içinde kalmadığını, yerin 5 ila 10 metre daha derinine inen, yüksek elektrik direncine sahip gizemli bir boşluğa bağlandığını gösterdi.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Arkeologlar, yayınladıkları bilimsel makalede bu anomalinin "daha derinlerdeki henüz keşfedilmemiş devasa odalara veya mezarlara açılan gizli bir yeraltı geçidi" olabileceğini belirtti. Yapının inşa edildikten sonra kasıtlı olarak kumla geri doldurulmuş olması da gizemi bir kat daha artırıyor.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

PİRAMİTLER BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI MI?

Gize'deki kraliyet mezarlığında yeni keşfedilen bu gizemli yer altı geçidi, akıllara bilim dünyasını ikiye bölen o büyük iddiayı getirdi! Bilim insanları daha önce de piramitlerin binlerce fit altında devasa sütunlar, sarmal yapılar ve dev odalar tespit etmiş; piramitlerin aslında çok daha büyük bir yer altı kompleksinin sadece "görünen ucu" olduğu öne sürülmüştü.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Ayrıca 4 bin 500 yıldır çözülemeyen "Piramitler nasıl inşa edildi?" sorusu da bilgisayar simülasyonlarıyla deşifre edilmişti...

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

BÜYÜK GİZEM ÇÖZÜLMÜŞTÜ!

Büyük Piramit, tam 4 bin 500 yıldır çölün ortasında dimdik duruyor. İçinde 2,3 milyon taş blok barındıran bu devasa yapıların, modern teknolojinin olmadığı bir dönemde nasıl bu kadar kusursuz inşa edildiği, tarihçilerden mühendislere kadar herkesi şaşkına çeviriyordu. Ancak bilim dünyasını ayağa kaldıran o teori gizemi çözdü.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Bilgisayar bilimcisi Vicente Luis Rosell Roig ve ekibi 3D modeller kullanarak piramitlerin içinde saklı olan iskeleti buldu. Meğer dev taşların taşınması ne dev dış rampalarla ne de doğaüstü güçlerle olmuş! İşte insanlığın en büyük gizemini aydınlatan o mühendislik harikasının detayları...

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

ÇILGIN TEORİLERİN SONU GELDİ!

Yüzyıllardır "uzaylı müdahalesi" veya "kayıp kıta Atlantis" ile açıklanmaya çalışılan Büyük Piramit'in inşası, 2026 yılında bilgisayar simülasyonlarıyla aydınlandı. Gerçek, teorilerden çok daha dünyevi ama bir o kadar da zekice!

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

GİZLİ SİLAH: "ENTEGRE RAMPA" TEORİSİ

Araştırmacı Rosell Roig'in ekibine göre piramitler dışarıdan değil, bizzat yapının içine gizlenmiş "sarmal bir iç rampa" sistemiyle inşa edildi.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Piramit yükseldikçe, işçiler yapının iç kenarlarında spiral şeklinde dönen dev bir iç yol oluşturdular. Dev bloklar, piramit yükseldikçe bu sarmal yol üzerinden yukarı taşındı.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

NEDEN HİÇ İZ KALMADI?

En büyük gizem buydu: Neden rampa izi yok? Cevap dâhice! İnşaat en tepeye ulaştığında, işçiler aşağı doğru inerken bu boşlukları taşlarla doldurarak rampayı tamamen yok ettiler. Piramit, kendi iskelesini kendi içinde yuttu!

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Yeni 3D modeller, bu iç rampa sayesinde işçilerin birkaç dakikada bir devasa bir bloğu yerine yerleştirebildiğini gösteriyor. Bu da piramidin 20-30 yıl gibi rekor bir sürede nasıl bittiğini açıklıyor.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Bu keşif, 4.500 yıl önceki Mısırlıların düşündüğümüzden çok daha ileri matematik ve lojistik bilgisine sahip olduğunu bir kez daha tüm dünyaya tescilledi.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

2026 simülasyonları sadece bir gizemi çözmedi, aynı zamanda insan azminin ve zekasının neler başarabileceğini gösterdi. Piramitler artık sadece bir mezar değil, bir mühendislik abidesi!

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

PİRAMİTLERİN EN DERİNİNDE KEŞİF!

Mısır'ın gizemli Giza Platosu, son yılların en sarsıcı iddialarından biriyle çalkalanıyor. İtalyan bilim insanı Filippo Biondi ve ekibinin yürüttüğü "Khafre Projesi", gelişmiş uydu radar teknolojilerini kullanarak piramitlerin binlerce fit derinliğine indi.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Sonuçlar ise tek kelimeyle dudak uçuklatıcı: Piramitlerin yaklaşık 1,200 metre (4,000 fit) altında, devasa sütunlar, sarmal yapılar ve devasa odalar tespit edildi.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

PİRAMİTLER SADECE BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI MI?

Joe Rogan'ın programına katılan Filippo Biondi, elde ettikleri verilerin "hata" olamayacak kadar tutarlı olduğunu belirtti. İtalya ve ABD uydularından alınan 200'den fazla tarama, Giza'nın altında yaklaşık 20 metre çapında devasa sütunların ve bu sütunların bağlı olduğu 80 metrelik devasa kübik odaların varlığını gösteriyor.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Biondi'ye göre bu yapılar, Khufu, Khafre ve Menkaure piramitlerinin yanı sıra Sfenks'in de altına kadar uzanıyor. Bu durum, ünlü sunucu Joe Rogan'ın ifadesiyle; piramitlerin aslında çok daha büyük bir makinenin sadece "görünen ucu" olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

MEZAR MI, YOKSA KADİM BİR ENERJİ SANTRALİ Mİ?

Resmi tarih, piramitlerin 4,500 yıl önce firavunlar için mezar olarak inşa edildiğini söylese de Biondi'nin bulguları bambaşka bir hikaye anlatıyor. Taramalarda görülen devasa dikey şaftlar ve yatay koridorlar, bu yapıların bir "titreşim cihazı" veya antik bir enerji santrali olabileceğine işaret ettiği iddiaları mevcut.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Daha da çarpıcı olanı ise bu yapıların tarihlendirmesi. Araştırmacılar, bu yeraltı kompleksinin 18.000 ila 20.000 yıl öncesine, "Zep Tepi" (İlk Zaman) dönemine ait olabileceğini savunuyor. Yapılarda bulunan tuz kalıntıları ise, bu devasa yapının bir zamanlar büyük bir tufan veya deniz yükselmesiyle sular altında kaldığı teorisini destekliyor.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ: "TAMAMEN SAÇMALIK" MI?

Keşfin yankıları sürerken, ana akım arkeolojinin en güçlü ismi Dr. Zahi Hawass'tan sert bir tepki geldi. Hawass, kullanılan radar teknolojisinin o kadar derine inmesinin fiziksel olarak imkansız olduğunu belirterek iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Gize piramitlerinin altında heyecan veren keşif! Radara yakalandı: Yerin altına uzanan gizemli bir geçit...

Biondi ise eleştirilere yanıt olarak, teknolojisinin geleneksel yer radarlarından farklı çalıştığını ve İtalya'daki Gran Sasso laboratuvarı gibi derin yeraltı tesislerini daha önce başarıyla haritalandırdığını söylüyor.