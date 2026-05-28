Trend Galeri Trend Yaşam

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin son testleri başarıyla tamamlandı: Gerçek harp başlığı kullanıldı

Milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testleri başarıyla tamamlandı. Testlerde gerçek harp başlıkları kullanıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gururlandıran gelişmeyi ve detayları paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 14:41
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirtti.

Bakan Kacır, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Kacır, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını bildiren Bakan Kacır, test süreçlerine dair şunları kaydetti:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı."

"Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi."

Kacır, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından da GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın test anları ve füzelerin özelliklerine ilişkin detayları içeren videoyu paylaştı.

