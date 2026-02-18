Trend Galeri Trend Yaşam Gökyüzü bu kez onları seçti! Kova tutulmasıyla hayatı sil baştan değişecek burçlar listelendi!

Gökyüzü bu kez onları seçti! Kova tutulmasıyla hayatı sil baştan değişecek burçlar listelendi!

Gökyüzünün rehberliğinde yepyeni bir dönemin kapıları aralanırken, 2026 yılının ilk büyük kozmik olayı olan Kova burcundaki Güneş tutulmasıyla sarsıcı bir başlangıca adım atıyoruz. Bu tutulma, sadece kısa süreli bir değişim değil, etkileri 2028 yılına kadar uzanacak olan uzun bir yolculuğun ilk işaret fişeği niteliğinde. Kaderin düğümleriyle örülü bu süreç, bizi geçmişin deneyimleriyle geleceğin yenilikçi vizyonu arasında köprü kurmaya davet ediyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:52
Kova burcunun sabit ve hava enerjisinde gerçekleşen bu ilk Güneş tutulması, Ocak 2028'e kadar sürecek olan Kova ve Aslan aksındaki önemli bir tutulma serisinin başlangıcını temsil ediyor.

Kova burcundaki bu Güneş tutulması, etkileri 2028'e kadar uzanacak yeni bir dönemi başlatırken, 2017-2019 yıllarında yaşadığınız temaların bir benzerini gündeminize taşıyor. Bu süreçte ekip çalışması, toplumsal dayanışma ve yenilikçi iş birlikleri aracılığıyla büyük bir güç kazanabilir, çalışma hayatınızda alışılmamış yöntemlerle yeni yollar açabilirsiniz.

Sosyal hayatınızda ise bireysel özgünlüğünüzü korumak ile başkalarına güvenmek arasındaki hassas dengeyi kurmanız gereken bir sınavdan geçiyorsunuz. Uranüs'ün sert etkisi nedeniyle ani ve sarsıcı değişimlere, dürtüsel kararlara karşı dikkatli olmalı; bu karmaşık enerjiyi ancak kalbinizin sesini dinleyerek ve öz değerlerinize sadık kalarak yönetebileceğinizi unutmamalısınız.

BOĞA BURCU

Güneş tutulmasının kariyer eviniz olan onuncu evinizi etkilemesiyle, bu ay döngüsü dünyada iz bırakma biçiminizde çarpıcı değişiklikler getiriyor.

İster uzun vadeli hedeflerinizle artık uyumlu olmayan bir kariyer yolunda çalışıyor olun, ister iş yerinde gösterdiğiniz yoğun çaba için takdir edilmeyi arzuluyor olun hayatınızın bu bölümünde bir değişime yol açacak sarsıntılar ve değişimler bekleyebilirsiniz.


Bu süreçte işinize yaklaşımınızda farklı ve yeni bir yol izleme dürtüsüne kulak vermeniz faydalı olacaktır.

ASLAN BURCU

Bu yılın kimliğiniz, öz imajınız, öz güveniniz ve birebir ilişkileriniz için oyun değiştirici bir yıl olduğunu şimdiden hissetmeye başlamış olmalısınız.

Bu güneş tutulması ortaklık eviniz olan yedinci evinizi aktive ederken, hayalleriniz, hedefleriniz ve gelecek vizyonunuzla uyumlu insanlar ile olan ilişkilerinize daha da büyük bir bağlılık gösterecek, aynı yolda ilerleyemediğiniz kişilerden de uzaklaşacaksınız.

Özellikle eylem odaklı, tutkulu bir ateş burcu olarak, aynı zamanda sabir bir burç olarak, parlak ruhunuzun büyük bir kısmını yatırdığınız yörüngeden sizi uzaklaştıran büyük değişikliklere uyum sağlamak sizin için zorlayıcı olabilir.

Ancak artık size hizmet etmeyen şeylerden vazgeçmenin, bu göz açıcı yeni anlatıdan geçerken sizi daha fazla tatmin ve neşeye hazırladığını unutmayın.

AKREP BURCU

Güneş tutulması, ev hayatınızın dördüncü evini aktive ederek odağınızı iç dünyanıza, duygusal iyiliğinize, güvenlik duygunuza ve belki de fiziksel evinize çeviriyor.

Sevdiklerinizle olan ilişkileriniz, ev ortamınız ve yapmanız gereken şifa çalışmaları açısından ihtiyaçlarınızın daha çok farkında olacaksınız.

Uranüs'ün Boğa burcunun son derecelerinde olması ve dolayısıyla ortaklık eviniz olan yedinci evi aktive etmesiyle; birebir bağlarınızla ilgili olarak önemli değişiklikler ile karşılaşmanızı ve olmak istediğiniz konum hakkında düşüncelerinizi etkileyebilir.

Bu süreçte belki de bir taşınma veya aile bağını besleme konusunda bir atılımın eşiğinde olabilirsiniz; bu da duygusal olarak daha dengeli hissetmenizi sağlayabilir.

KOVA BURCU

Burcunuzda ve benlik evinizde gerçekleşen bu güneş tutulması, kendinizi nasıl gördüğünüzü ve başkalarının sizi nasıl gördüğünü etkileyecek bir yolculuğun başlangıcını işaret ediyor.

Ani değişim gezegeni olan Uranüs tarafından yönetilen Kova burcu, kutlamalardan ve alışılmışın dışında hareketlerden keyif duyuyorsunuz. Bu nedenle, önümüzdeki iki yıl boyunca sizi çılgın bir yolculuğa çıkaracak bu ay döngüsünde bu bakış açınıza sıkıca tutunmaya gayret edin.

Bu enerjiden en iyi şekilde yararlanmanın anahtarı, öz keşfe ve öz farkındalığı güçlendirmeye açık olmak, ayrıca ne kadar yol kat ettiğinize dürüstçe bakmak ve buradan nereye gitmek istediğinizi hayal etmenize izin vermektir.

Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirin ve arka plana attığınız yetenek veya becerilerinizden nasıl en iyi şekilde yararlanaabileceğinizi düşünün. Böylece uzun zamandır aldığınızdan daha fazla ilham aldığınızı fark edebilirsiniz.