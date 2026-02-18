Trend
Gökyüzü bu kez onları seçti! Kova tutulmasıyla hayatı sil baştan değişecek burçlar listelendi!
Gökyüzünün rehberliğinde yepyeni bir dönemin kapıları aralanırken, 2026 yılının ilk büyük kozmik olayı olan Kova burcundaki Güneş tutulmasıyla sarsıcı bir başlangıca adım atıyoruz. Bu tutulma, sadece kısa süreli bir değişim değil, etkileri 2028 yılına kadar uzanacak olan uzun bir yolculuğun ilk işaret fişeği niteliğinde. Kaderin düğümleriyle örülü bu süreç, bizi geçmişin deneyimleriyle geleceğin yenilikçi vizyonu arasında köprü kurmaya davet ediyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:52