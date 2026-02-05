Trend Galeri Trend Yaşam Gökyüzünde asteroid uyarısı: 10 katlı bina büyüklüğünde! Rotayı Ay’a kırdı, işte o kritik tarih!

Aralık 2024'te keşfedilen Dünya'ya yakın 2024 YR4 asteroidi, NASA ve uluslararası gezegen savunma ekipleri tarafından izlenmeye devam ediyor. Yapılan yeni değerlendirmelere göre asteroidin Dünya için önemli bir çarpma riski oluşturmadığı kesinleşti. Ancak, rotasını Ay'a çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 11:32
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan kızılötesi gözlemler, asteroidin boyutuna dair belirsizliği azalttı.

Buna göre 2024 YR4'ün çapı yaklaşık 53-67 metre olarak hesaplandı. Bu da yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğüne karşılık geliyor.

Önceki tahminler yer tabanlı teleskopların görünür ışık ölçümlerine dayanıyor ve 40-90 metre aralığında değişiyordu.

Yeni veriler, asteroidin 22 Aralık 2032'de Ay'a çarpma ihtimalinin de güncellenmesini sağladı.

Şubat sonunda yüzde 1,7 olarak hesaplanan olasılık yüzde 3,8'e yükseldi.

Buna rağmen asteroidin Ay'ı ıskalama ihtimali hala yüzde 96,2 olarak belirtiliyor. Olası bir çarpma durumunda ise Ay'ın yörüngesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Nisan ortasından sonra asteroid yer teleskopları için fazla uzak ve sönük hale gelecek.

Ancak James Webb Uzay Teleskobu'nun nisan sonu veya mayıs başında yeniden gözlem yapması planlanıyor.