Gökyüzünde asteroid uyarısı: 10 katlı bina büyüklüğünde! Rotayı Ay'a kırdı, işte o kritik tarih!

Aralık 2024'te keşfedilen Dünya'ya yakın 2024 YR4 asteroidi, NASA ve uluslararası gezegen savunma ekipleri tarafından izlenmeye devam ediyor. Yapılan yeni değerlendirmelere göre asteroidin Dünya için önemli bir çarpma riski oluşturmadığı kesinleşti. Ancak, rotasını Ay'a çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 11:32