Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Hava gücü, modern savaşların en kritik unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Güncellenen hava kuvvetleri sıralamasıyla birlikte ülkelerin askeri kapasitesi yeniden mercek altına alındı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2026 14:42