Trend Galeri Trend Yaşam Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Hava gücü, modern savaşların en kritik unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Güncellenen hava kuvvetleri sıralamasıyla birlikte ülkelerin askeri kapasitesi yeniden mercek altına alındı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2026 14:42
Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel askeri dengelerde hava gücü belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Savaş uçakları, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve operasyonel kapasite dikkate alınarak hazırlanan güncel sıralama açıklandı. Peki dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı?

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ SIRALAMASI

100- SLOVENYA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

99 - PARAGUAY

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

98 SENEGAL

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

97 HONDURAS

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

96 ÇAD

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

95 SLOVAKYA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

94 URUGUAY

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

93 MALİ

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

92 BOTSWANA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

90 YENİ ZEALAND

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

89 UGANDA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

88 EL SALVADOR

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

87 GÜRCİSTAN

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

86 BOLİVYA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

85- BULGARİSTAN

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

84- HIRVATİSTAN

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

83- MACARİSTAN

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

82 - ERMENİSTAN

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

81 - ZAMBİYA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

80 – DOMİNİK CUMHURİYETİ

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

79 - LÜBNAN

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

78 SRİ LANKA

Gökyüzünün hakimleri belli oldu! En güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

77 SRİ LANKA