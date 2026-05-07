’Gölge’ ile keşif ve istihbaratta yeni dönem! TUSAŞ’tan yeni sistem: Seri üretim için geri sayım

Pist ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran Gölge, zorlu arazi koşullarında dahi görev yapabilme yeteneğine sahip. Fırlatıcı yardımıyla kalkış yapabilen ve görev sonunda paraşütle güvenli iniş gerçekleştiren bu sistem, 100 kg kalkış ağılığı ile lojistik yükü minimize ederek, maksimum operasyonel hız sağlayabiliyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yoğun uçuş verisiyle beslenen platform prototipten seri üretime giden yolda artık son aşamada olup, 2026'da envantere katılması ile keşif ve istihbarat görevlerinde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

Ayrıca platform, geleceğin operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sadece kendi görevini icra etmekle kalmayarak, diğer hava araçları için de haberleşme görevini üstlenerek operasyonel link menzilini genişletebilecek.