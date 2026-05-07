'Gölge' ile keşif ve istihbaratta yeni dönem! TUSAŞ'tan yeni sistem: Seri üretim için geri sayım

Türkiye, geliştirdiği savunma teknolojileriyle her geçen gün yeni yetenekler kazanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından millî imkanlarla yeni bir İnsansız Hava Aracı geliştirildi. TUSAŞ tarafından Gök Vatanda keşif, gözetleme ve mesafe bulucu görevlerini gerçekleştirecek olan İHA'ya GÖLGE adı verildi.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 07.05.2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 13:35
Geliştirme sürecinden bu yana, zarf genişletme testlerini başarıyla tamamlayan ve yüksek saatlerdeki uçuş tecrübesiyle operasyonel güvenilirliğini kanıtlayan Gölge, keşif gözetleme ve mesafe bulucu görevlerini icra etmesi amaçlanarak hayata geçirildi.

PİST LAZIM DEĞİL

GÖLGE'nin görev irtifası ve hızı Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Gölge İHA gerçekleştirdiği test uçuşlarıyla başarısını kanıtladı. GÖLGE, kalkış yapmasının akabinde 10 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 12 bin feet irtifada görevini başarıyla sürdürebiliyor.

TUSAŞ ailesinin yeni ferdi GÖLGE İHA bin 300 km'lik geniş operasyonel menzil ve 100 km'lik kesintisiz link erişimi sunarak hizmet etmeye hazırlanıyor. Aktif olarak test ve geliştirme faaliyetlerine devam eden delta kanat, maksimum 90 knot hıza sahip ve her uçuş testiyle birlikte teknolojik olgunluğunu bir üst seviyeye taşıyor.

Görseldeki: Gölge İHA

Pist ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran Gölge, zorlu arazi koşullarında dahi görev yapabilme yeteneğine sahip. Fırlatıcı yardımıyla kalkış yapabilen ve görev sonunda paraşütle güvenli iniş gerçekleştiren bu sistem, 100 kg kalkış ağılığı ile lojistik yükü minimize ederek, maksimum operasyonel hız sağlayabiliyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yoğun uçuş verisiyle beslenen platform prototipten seri üretime giden yolda artık son aşamada olup, 2026'da envantere katılması ile keşif ve istihbarat görevlerinde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

Ayrıca platform, geleceğin operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sadece kendi görevini icra etmekle kalmayarak, diğer hava araçları için de haberleşme görevini üstlenerek operasyonel link menzilini genişletebilecek.

MİLLİ SİSTEMLER SAHA EXPO'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji sistemleri havadan görüntülendi. SAHA EXPO'da sergilenen yerli ve milli savunma teknolojileri dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

SAHA EXPO'da yer alan çok katmanlı yapı içerisinde Türkiye'nin hava savunma mimarisini oluşturan sistemler öne çıkarken, çekilen görüntülerde TAYFUN füzesi ile Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, TB3, TB2 ve K2 Kamikazesi dikkat çekti.

ÇELİK KUBBE'NİN YENİ KATMANLARI DA GÖRÜNTÜLENDİ

Aselsan, SAHA EXPO 2026'da ÇELİK KUBBE'ye entegre edilecek yeni katmanları tanıttı. Elektronik harp, yönlendirilmiş enerji ve anti-dron kabiliyetlerine sahip sistemler görüntülendi.

Görüntülerde, Ilgar 3-lt, Koral AD, Miğfer, Gökalp, Gökberk 10 ve Ejderha AD 210 öne çıktı. Yeni sistemlerin özellikle İHA ve dron tehditlerine karşı çok katmanlı koruma sağlaması hedefleniyor.

ALTAY TANKI DA SERGİ ALANINDA

Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirilen en güçlü kara araçlarından biri olan Altay tankı, SAHA EXPO'da ziyaretçilerle buluştu. Milli ana muharebe tankının da yer aldığı fuar alanı, havadan görüntülendi.

TÜRKİYE'NİN SON TEKNOLOJİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ YAN YANA

SAHA EXPO dış sergi alanında Türkiye'nin son savunma sanayi ürünlerinin hepsi yan yana sergileniyor.

Aselsan'ın geliştirdiği Koral, Ilgar, Alp, Hisar, Korkut, İhtar, Ejderha ve Gökberk sistemleri yan yana görüntülenirken, Roketsan'ın Tayfun füzesi de havadan çekilen görüntülerde dikkat çekti.

