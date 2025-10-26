Trend Galeri Trend Yaşam GÖNÜL DAĞI 191. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'in dizisi Gönül Dağı, izleyicilerini yeni maceralarla buluşturmaya devam ediyor. Dizinin 191. bölümü öncesi heyecan dorukta! Berk Atan ve Melis Sevinç'in performansları yine dikkat çekerken, izleyiciler "Gönül Dağı 191. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümden ipuçları ve fragmanın detayları haberin devamında…

Giriş Tarihi: 26.10.2025 00:09
Gönül Dağı'nın 191. bölümü öncesi heyecan artıyor. İzleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merak ederken "Gönül Dağı 191. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte fragman hakkında detaylar ve yeni bölümden öne çıkan ipuçları…

GÖNÜL DAĞI 191. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner'in masumluğunun ispatlanması Gedelli kasabası sakinleri tarafından sevinçle karşılanır. Taner ve Selma'yı eve geldiklerinde ne beklemektedir?

Amcaoğulları TVR'ye geri dönerler. Amcaoğulları, Süleyman'ın çocuklarıyla birlikte TVR'yi yöneteceklerdir. Yönetim kurulu başkanlığı için toplantı gerçekleşecektir. Kurul sırasında neler yaşanacaktır?

Cemile'nin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Cemile'nin donör bulması gerekmektedir. Cemile iyileşecek midir?"

