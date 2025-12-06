Trend Galeri Trend Yaşam Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

TRT 1'in Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizisi Gönül Dağı, bu akşam (6 Aralık Cumartesi) 196. bölümüyle izleyicilere yine duygu yüklü ve eğlenceli anlar yaşatıyor. Gedelli'deki maceralar ve Amcaoğulları'nın yeni icatları büyük ilgi görürken, izleyiciler şimdiden gelecek haftanın gelişmelerini merak etmeye başladı. Peki Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 06.12.2025 23:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 23:06
Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı ekranlara geliyor. 196. bölümdeki gelişmeler, kasaba hayatını ve karakterler arasındaki ilişkileri derinden etkileyecek kritik anlara sahne olurken, dizinin sadık izleyicileri gözlerini hemen bir sonraki haftanın ipuçlarını veren fragmanlara çevirdi. En çok merak edilen soru ise: Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

GÖNÜL DAĞI 196. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

GÖNÜL DAĞI 197. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

TVR Havacılık İcat Akademisi'nde eğitim başlar. Çocuklar, büyük bir heyecanla yeni okullarına giderler. Küçük amcaoğulları, okulu ihmal etmeleri nedeniyle ebeveynleri tarafından cezalandırılır.

Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

Taner ve Veysel, çocuklara hangi cezayı verecektir?
Küçük amcaoğulları, yaptıkları icatla birlikte bir maceraya çıkarlar. Çocukların başlarına neler gelecektir?

Gönül Dağı 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile sorgulanıyor!

Çetin, Esra'dan uzak durmaya çalışır. Leyla'nın cesaretlendirmesiyle Esra'yla konuşmak ister. İkili arasında neler yaşanacaktır?
Taylan, Nergis'in gönlünü almaya çalışır. Nergis, Taylan'ı affedecek midir?