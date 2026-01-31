Trend Galeri Trend Yaşam GÖNÜL DAĞI 204. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 204. bölümü öncesinde izleyicilerin odağında fragman yer alıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, 204. bölüm fragmanına ilişkin detaylar da yakından takip ediliyor

Giriş Tarihi: 31.01.2026 23:42
Gönül Dağı'nın 204. bölümü öncesinde izleyicilerin dikkati yeni bölüm fragmanına çevrildi. Yaklaşan bölümde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, fragmana dair bilgiler de yakından takip ediliyor. 204. bölüme ilişkin öne çıkan detaylar ve fragmanla ilgili son bilgiler haberin devamında yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI 204. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TVR Havacılık, uzay çalışmalarına devam eder. Kasabalıya tanıtım yaparken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşırlar. Başta Kazım olmak üzere kasabalı, TVR'ye neden tepki gösterecektir?

Kasabada uzaylı dedikoduları ayyuka çıkar. Kasabalı, TVR'yi suçlar. Amcaoğulları uzaylı meselesiyle ilgili ne yapacaktır?

Çetin, yeni nişanlı dönemini büyük bir heyecanla geçirmektedir. Tekin, Çetin'in sürekli evlerinde olmasından rahatsız olur. Esra, bu durumu Çetin'e nasıl söyleyecektir? Hüseyin, kasabada yeni tip ağıt modeline geçer. Hüseyin'in yeni iş modeli başarılı olacak mıdır?

