GÖNÜL DAĞI 204. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı haftaya neler yaşanacak?
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 204. bölümü öncesinde izleyicilerin odağında fragman yer alıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, 204. bölüm fragmanına ilişkin detaylar da yakından takip ediliyor
Giriş Tarihi: 31.01.2026 23:42