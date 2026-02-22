GÖNÜL DAĞI 207. BÖLÜM FRAGMANI: "İyi değilim, gözüm kararıyor!" Gönül Dağı'nda gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 206. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya Ailesi, Kenan'ın kaza haberiyle sarsılır. Veysel, abisinin intikamını almayı kafasını koyar. Adamları saklandıkları yerde bulur. Gedelli'ye Ramazan ayı gelir.

Sefer, Gedelli için daha önce yapılmamış bir şey yapmaya karar verir.