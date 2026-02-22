Trend
GÖNÜL DAĞI 207. BÖLÜM FRAGMANI: "İyi değilim, gözüm kararıyor!" Gönül Dağı'nda gelecek hafta neler olacak?
Gönül Dağı ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımıyla merak konusu oldu. Sevilen yapımın ekrana gelen bölümünde Kenen'ın kaza haberi herkesi sarsmıştı. Yaşananların ardından gözler gelecek haftaya çevrildi. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:09