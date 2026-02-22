Trend Galeri Trend Yaşam GÖNÜL DAĞI 207. BÖLÜM FRAGMANI: "İyi değilim, gözüm kararıyor!" Gönül Dağı'nda gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 207. BÖLÜM FRAGMANI: "İyi değilim, gözüm kararıyor!" Gönül Dağı'nda gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımıyla merak konusu oldu. Sevilen yapımın ekrana gelen bölümünde Kenen'ın kaza haberi herkesi sarsmıştı. Yaşananların ardından gözler gelecek haftaya çevrildi. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 22.02.2026 06:09
Son bölümde yaşanan olayların ardından yeni bölüm merak konusu oldu. Dizinin takipçileri Gönül Dağı 207. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni sahneleri ve öne çıkan detayları takip edebilecek. Tüm resmi duyurular, TRT 1 üzerinden paylaşılıyor. İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI 206. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya Ailesi, Kenan'ın kaza haberiyle sarsılır. Veysel, abisinin intikamını almayı kafasını koyar. Adamları saklandıkları yerde bulur. Gedelli'ye Ramazan ayı gelir.

Sefer, Gedelli için daha önce yapılmamış bir şey yapmaya karar verir.

Asuman'a beklenmedik bir kutu gelir. Çetin, Ramazan ayı için heyecanlıdır. Esra ile birlikte kumanya dağıtırlar. Çetin, Esra'ya mutlu olabileceği bir jest yapar.

GÖNÜL DAĞI 207. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm tanıtımını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

