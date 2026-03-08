Trend
GÖNÜL DAĞI 209. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! "İnsanoğlunun ne kadar kayıtsız kaldığı acı varsa, Gönül Dağı kayıtsız kalamaz!"
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 208. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hikâyede yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin karşı karşıya kalacağı yeni olaylar merakla beklenirken, Gönül Dağı 208. bölüm fragmanına dair ayrıntılar da yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.03.2026 00:33