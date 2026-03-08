Trend Galeri Trend Yaşam GÖNÜL DAĞI 209. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! "İnsanoğlunun ne kadar kayıtsız kaldığı acı varsa, Gönül Dağı kayıtsız kalamaz!"

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 208. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hikâyede yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin karşı karşıya kalacağı yeni olaylar merakla beklenirken, Gönül Dağı 208. bölüm fragmanına dair ayrıntılar da yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 00:33
Gönül Dağı'nın 208. bölümü öncesinde izleyicilerin ilgisi, yeni bölüm fragmanına yöneldi. Yaklaşan bölümde hangi sürprizlerin yaşanacağı merak edilirken, fragmanda öne çıkan sahneler de dikkatle inceleniyor. 208. bölümle ilgili önemli ayrıntılar ve fragmandaki gelişmeler haberin devamında.

GÖNÜL DAĞI 208. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TVR Havacılık, önemli bir seminere davet edilir. Taner, Selma'nın hamileliğinden dolayı gelmek istemeyeceğini düşünür. Taylan'la birlikte seminere giderler. Taner gittikten sonra Selma, rahatsız edici bir koku duymaya başlar. Bütün kasabalı Selma için seferber olur. Selma'nın duyduğu koku ortadan kalkacak mıdır?

Esra, düğün masraflarını karşılayabilmek için çok çalışmaya başlar. Kredi kartı borçlarını babası ve nişanlısından gizler. Çetin, bu durumu fark ettiğinde nasıl bir tepki verecektir?

Döndü, oğullarının başına gelen olaylardan dolayı kendini suçlar. Muammer'in yerine getirmediği bir adağı olduğunu öğrenir. Veysel ve Döndü, bu adağı gerçekleştirmek için bir yola çıkarlar. Yolculuk sırasında neler yaşayacaklardır?

Hüseyin, hastalığından dolayı oruç tutamayacağı gerçeğiyle yüzleşir. Hüseyin ne yapacaktır?

