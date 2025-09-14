GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI: "Veysel, ne olur yüzünü çevirme benden! "TRT1 Gönül Dağı 185. bölüm fragmanı izle

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi her hafta ekranlarda yerini alıyor. Son bölümü kaçıran ya da gelecek bölümle ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, fragman araştırması yapmaya başladı. Peki, Gönül Dağı 185. bölüm fragmanı yayımlandı mı?