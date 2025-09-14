Trend Galeri Trend Yaşam GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI: "Veysel, ne olur yüzünü çevirme benden! "TRT1 Gönül Dağı 185. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında büyük beğeni toplayan Gönül Dağı, 184. bölümün ardından yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamları yayınlanan yapımlarından biri olan dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı 185. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:42
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi her hafta ekranlarda yerini alıyor. Son bölümü kaçıran ya da gelecek bölümle ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, fragman araştırması yapmaya başladı. Peki, Gönül Dağı 185. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölümler ve fragmanlarını izlemek için aşağıdaki linki takip ediniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 184.BÖLÜM ÖZETİ

TVR Havacılık hisselerinin çoğunluğu Süleyman'ın çocuklarına geçmiştir. Kaya Ailesi bu haberle sarsılırken Veysel, bu durum yüzünden kendini suçlar. Amcaoğulları TVR Havacılık için ne yapacaktır?

Taner, kasabalının bir sorununu çözmek için icat yapar. Taylan'ın bu icada tepkisi ne olacaktır?

Cemile, Veysel'in gizemli hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Döndü ile birlikte Veysel'i gizlice takip ederler. Veysel'in herkesten sakladığı sır nedir?

Selami, Rıfat ve Kadir, Taylan ve Çetin'in kasabadan ayrılması için planlar yapar. Üçlünün başına ne gelecektir?

