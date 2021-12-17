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Google'ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

Google yıllar önce bir arama motoru olmaktan çıktı ve devasa bir teknoloji şirketine dönüştü. Mountain View merkezli Google'ın birçok farklı hizmeti ve uygulaması var. Bunlardan biri de Google Maps veya Türkçe adıyla Google Haritalar. Kullanıcılar adres bulmak, Street View ile sokakları ve caddeleri görmek, farklı ülkelere bakmak gibi işlevler için Google Haritalar'ı kullanıyor. Hatta komplo teorisyenleri uzaylılara ait kanıtlar için haritaları didik didik ediyor. Haritalar servisinde hayalet olarak yaşamakta olan bir ada var. Peki bu adanın sırrı nedir? Google neyi saklıyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 16:31
Google’ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

The Sun'ın haberine göre gizemli Sandy Adası, 1774'ten bu yana haritalarda Güney Pasifik'te Yeni Kaledonya'nın yakınlarında gösteriliyordu. Ancak Google Haritalar'a baktığınız zaman bu adayı bulamayacaksınız. Google Haritalar'da adaya benzeyen bir taslak veya silüetle karşılaşıyorsunuz.

Google’ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

Sandy Adası'nın hikayesi, 15 Eylül 1774'te Kaptan James Cook'un "Sandy I." notunu almasıyla başladı. Ada, Cook'un 1776'da 'Güney Pasifik Okyanusu'nda yapılan keşifler şeması'nda yer aldı. Adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanılıyordu.

Google’ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

Kaptan Cook'un keşfinden 100 yıl sonra 1876'da, Velocity isimli bir gemi Sandy Adası'nı rapor etti. Ada ayrıca 19. yüzyılda İngiltere ve Almanya'da çeşitli haritalarda yer aldı. Sonuç olarak gerçekleştirilen bazı seyahatlerden sonra ada haritalarda varlığından kuşku duyuluyor olarak haritalarda işaretlenmeye başlandı.

Google’ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

Fransızların Hidrografi haritası yapan servisi adayı 1979 yılında deniz haritalarından çıkardı. Fakat gerçek keşif Avustralyalı bilim insanlarından geldi. 22 Kasım 2012'de Sandy Adası'nın bulunamadığı açıklandı. Google da 26 Kasım 2012'de adayı haritalar servisinden kaldırdı.

Google’ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

Bununla birlikte Google Haritalar'ın uydu görüntülerinde su altındaki yatakta bir artış olduğu belli oluyor. Hiç kimse Kaptan Cook'un yüzyıllar önce gördüğü şeyin %100 kesin olduğunu söyleyemez. Konuyu açıklayan bir teori var.

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