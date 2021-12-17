Google’ın akıl almaz sırrı! Teknoloji devi neyi saklıyor?

The Sun'ın haberine göre gizemli Sandy Adası, 1774'ten bu yana haritalarda Güney Pasifik'te Yeni Kaledonya'nın yakınlarında gösteriliyordu. Ancak Google Haritalar'a baktığınız zaman bu adayı bulamayacaksınız. Google Haritalar'da adaya benzeyen bir taslak veya silüetle karşılaşıyorsunuz.

Sandy Adası'nın hikayesi, 15 Eylül 1774'te Kaptan James Cook'un "Sandy I." notunu almasıyla başladı. Ada, Cook'un 1776'da 'Güney Pasifik Okyanusu'nda yapılan keşifler şeması'nda yer aldı. Adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanılıyordu.

Kaptan Cook'un keşfinden 100 yıl sonra 1876'da, Velocity isimli bir gemi Sandy Adası'nı rapor etti. Ada ayrıca 19. yüzyılda İngiltere ve Almanya'da çeşitli haritalarda yer aldı. Sonuç olarak gerçekleştirilen bazı seyahatlerden sonra ada haritalarda varlığından kuşku duyuluyor olarak haritalarda işaretlenmeye başlandı.

Fransızların Hidrografi haritası yapan servisi adayı 1979 yılında deniz haritalarından çıkardı. Fakat gerçek keşif Avustralyalı bilim insanlarından geldi. 22 Kasım 2012'de Sandy Adası'nın bulunamadığı açıklandı. Google da 26 Kasım 2012'de adayı haritalar servisinden kaldırdı.