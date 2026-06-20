Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

EN BÜYÜK ÇELİŞKİ: YOL YOK AMA İNTERNET VAR!

Köyün dünyayı hayrete düşüren ve ezber bozan en dikkat çekici tarafı ise modern altyapı ile geleneksel yaşamın yan yana durması. Tek bir tekerleğin bile dönemediği bu uçurum dibindeki köyde elektrik hattı kesintisiz çalışıyor. Dahası, köylüler dünyanın en izole hayatını yaşarken yüksek hızlı internet erişimine sahipler!