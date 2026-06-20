Trend Galeri Trend Yaşam Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Çin'in Kunshan bölgesinde yer alan, mimarlık dünyasında "Kunshan Piramidi" olarak anılan ve dron videolarıyla sosyal medyada izlenme rekorları kıran o sıra dışı apartman görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:38 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 12:40
Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Çin'in Kunshan bölgesinin gözde semti Huaqiao'da yer alan ve mimarlık cemiyetinde "Kunshan Piramidi" olarak anılan bu sıra dışı apartmanın yapımı 2013 yılında tamamlandı.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Tamamlandığı günden bu yana şehrin en popüler turistik bölgelerinden biri haline gelen bina, dron videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında popülarite kazandı.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Mısır'daki geleneksel piramitlerin aksine, bu binanın sadece iki dış duvarı dikey olarak yükseliyor, diğer iki duvarı ise tam 45 derecelik açı ile basamak şeklinde geriye doğru eğimli bir şekilde tasarlanmış durumda.

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Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Bu projenin arkasındaki mimarlık firması, binayı tasarlarken sanılanın aksine antik Mısır piramitlerinden değil, Çin'in geleneksel basamaklı pirinç tarlalarından ilham aldıklarını dile getiriyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Uzaktan bakıldığında bina, modern ve devasa bir merdiveni veya üst üste yığılmış blokları andıran büyüleyici bir görsel efekt sunuyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Binanın basamaklı ve 45 derecelik eğimli tasarımı, mimari açıdan harika bir ayrıcalığı da beraberinde getirmiş oluyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Bu eğimli tarafta yer alan her daire, alt katın tavanını zemin olarak kullanarak kendilerine ait devasa bir terasa sahip oluyorlar.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Dışarıdan bakıldığında bir şehir efsanesi olarak görünse de Kunshan Piramidi, benzersiz şekliyle içeride yaşayanlar ve bina yönetimi için bazı pratik ve ciddi zorlukları da beraberinde getiriyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Binanın piramit şeklindeki sıra dışı geometrisi, iç kısımlarda kalan bazı kör noktaların doğal ışık almasını zorlaştırıyor ve dairelerin homojen şekilde havalandırılmasını engelliyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Ayrıca karmaşık basamaklı yapı ve alışılmışın dışındaki kaçış rotaları, bir acil durum anında yangın güvenliğini ve tahliye işlemlerini oldukça zorlu hale getiriyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

DEV BİR ÇUKURUN İÇİNE KÖY KURDULAR! ULAŞMAK İÇİN UÇURUM KENARINDA SAATLERCE YÜRÜMEK GEREKİYOR: YOL YOK AMA İNTERNET VAR!

Shibing dağlarının derinliklerinde yer alan bu köy, coğrafya literatüründe "tiankeng" adı verilen, devasa ve çok derin bir doğal çukurun tam içinde bulunuyor. Çevresini saran dik kaya duvarları, köyü dış dünyadan ayıran dev bir kale duvarı gibi çalışıyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

DEV BİR DOĞAL ÇUKURUN İÇİNDEKİ GİZLİ DÜNYA

Dağların tepesinden bakıldığında bölge sadece derin bir yeryüzü yarığı gibi duruyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

AŞAĞIDA AYRI BİR YAŞAM VAR

Ancak o korkutucu uçurumdan aşağıya inildiğinde, ahşap evler, küçük tapınaklar, yeşil tarlalar ve berrak su kaynakları ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır bu dik yamaçlar köy halkını hem korumuş hem de dünyadan izole etmiş.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

KÖYE GİTMEK İSTEYEN ARABASINI DAĞDA BIRAKIYOR!

Bu gizemli yerleşime ulaşmak tam anlamıyla bir cesaret testi gerektiriyor. Köyü merak edenlerin ya da orada yaşayanların araçla içeri girmesi kesinlikle imkansız.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Sürücüler araçlarını dev çukurun kenarında bırakmak zorunda. Ardından, uçurumun dik yamacına oyulmuş tahta ve kaya geçitlerden oluşan, daracık bir patikada 1 saatlik yürüyüş başlıyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Yürüdüğünüz yolun hemen altında 100 metrelik devasa bir uçurum uzanıyor. Güvenlik için bazı noktalara kablolar çekilmiş olsa da yol sürekli nemli, kaygan ve zorlu.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Yağmur yağdığında taşlar adeta buz pistine dönüyor. Bu yüzden köyde motorlu hiçbir araç yok; tüm erzaklar, odunlar ve günlük ihtiyaçlar sadece atların sırtında taşınıyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

EN BÜYÜK ÇELİŞKİ: YOL YOK AMA İNTERNET VAR!

Köyün dünyayı hayrete düşüren ve ezber bozan en dikkat çekici tarafı ise modern altyapı ile geleneksel yaşamın yan yana durması. Tek bir tekerleğin bile dönemediği bu uçurum dibindeki köyde elektrik hattı kesintisiz çalışıyor. Dahası, köylüler dünyanın en izole hayatını yaşarken yüksek hızlı internet erişimine sahipler!

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

GENÇLER GİDİYOR, YAŞAM YAVAŞLIYOR

Köyde kalan az sayıdaki nüfus, geçimini tamamen geleneksel tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Evlerin bahçelerinde tavuklar, domuzlar, inekler ve tabii ki köyün eli ayağı olan atlar besleniyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Ancak modern dünyanın cazibesi burayı da vurmuş durumda; genç nüfusun büyük kısmı internet üzerinden dünyayı görüp şehirlere göç ettiği için, o zorlu coğrafyadaki dikili tarlaların birçoğu artık boş kalmış durumda. Köy, internetin hızı ile atların yavaşlığı arasında zamana direnmeye devam ediyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

GENİŞLİK SADECE 30 METRE! DÜNYANIN EN DAR ŞEHRİNDE ULAŞIM YERALTINDAN İLERLİYOR…

Wumeng Dağları arasında yer alan dar vadide konumlanan Yanjin Country, şehrin ortasından geçen Guan Nehri, yerleşimi doğu ve batı olarak iki şerit halinde ayırmasıyla oluşuyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Bir zamanlar Çin'de nispeten bilinmeyen bir şehir olan Yanjin, kompakt yapısı ve geniş dağ manzaralarıyla izleyicilerin ilgisini çekerek sosyal medyada popülerlik kazanıyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Yanjin'e yapılan bir gezi, binaların kazıklar üzerine inşa edildiği ve suyun engelsiz manzarasının nadir değil, norm olduğu bir şehri ortaya koyuyor. Aslında, Yanjin büyüdükçe, nehir boyunca daha fazla ev ve yapı inşa ediliyor ve şu anda toplam beş kilometre uzunluğunda bir alana ev sahipliği yapıyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Nehir kenarına paralel olarak uzanan yollar ve yapılar, dağ yamaçlarına tutunmuş şekilde inşa edilmeleri ile dikkat çekiyor.

Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar! ​

Karşılıklı konumlanan binalar arasında bulunan mesafe, bazı sokaklarda neredeyse el uzatılacak kadar kısa.