Trend
Galeri
Trend Yaşam
Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar!
Görenleri şoke eden çılgın apartman! Blokları üst üste yığıp piramit şeklinde yaptılar, her kata devasa teras açtılar!
Çin'in Kunshan bölgesinde yer alan, mimarlık dünyasında "Kunshan Piramidi" olarak anılan ve dron videolarıyla sosyal medyada izlenme rekorları kıran o sıra dışı apartman görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 12:40