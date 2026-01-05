Görümce filmi konusu ve oyuncuları: Görümce filmi ne zaman çekildi?

Türk sinemasının sevilen komedi oyuncusu ve senaristi Gupse Özay'ın kaleminden çıkan "Görümce", kardeşine olan aşırı düşkünlüğüyle gelin adayına hayatı zindan eden bir kadının trajikomik hikayesini beyazperdeye taşıyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği film, vizyona girdiği dönemde büyük bir gişe başarısı yakalayarak Türk aile yapısındaki "görümce-gelin" çatışmasını mizahi bir dille ele almıştı. Peki, Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte sinemaseverler için filmin detaylı künyesi.