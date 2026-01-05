Trend Galeri Trend Yaşam Görümce filmi konusu ve oyuncuları: Görümce filmi ne zaman çekildi?

Türk sinemasının sevilen komedi oyuncusu ve senaristi Gupse Özay'ın kaleminden çıkan "Görümce", kardeşine olan aşırı düşkünlüğüyle gelin adayına hayatı zindan eden bir kadının trajikomik hikayesini beyazperdeye taşıyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği film, vizyona girdiği dönemde büyük bir gişe başarısı yakalayarak Türk aile yapısındaki "görümce-gelin" çatışmasını mizahi bir dille ele almıştı. Peki, Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte sinemaseverler için filmin detaylı künyesi.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:21
2016 yılında izleyiciyle buluşan Görümce, Gupse Özay'ın "Deliha"dan sonraki en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Film, sadece bir komedi yapımı olmanın ötesinde, günümüz ilişkilerini ve sosyal medya takıntılarını da eleştiren samimi bir atmosfere sahip. Başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece'nin yer aldığı yapım, özellikle düğün hazırlıkları sürecinde yaşanan gerginlikleri ve kıskançlıkları kahkaha dolu sahnelerle anlatıyor. İstanbul'un renkli sokaklarında çekilen Görümce filmine dair tüm detaylar şöyle:

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır, Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir.

Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Yeliz
Buğra Gülsoy - Ahmet
Eda Ece - Deniz
Zeynep Kankonde - Fatoş
Danilo Zanna - Francesco
Özlem Tokaslan - Sonay
Dilşah Demir - Nebo
İnci Pars Özgürgün - İnci

