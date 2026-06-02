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'Görünmez güç' yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın 'hayalet' orduları...

Dünyanın en "hayalet" 10 ordusunun yer aldığı listede Türkiye'nin yükselen rolü dikkat çekiyor. Radar izini minimize eden platformlar, siber harp kabiliyetleri ve özel kuvvet doktrinleriyle "görünmez güç" kavramı yeniden tanımlanıyor. İşte dünyanın 'hayalet' orduları...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 23:11
’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

Modern savaş anlayışı artık sadece tank, uçak ve asker sayısıyla ölçülmüyor. Düşman tarafından fark edilmeden hareket edebilme, elektronik ve siber alanda üstünlük kurma yeteneği, orduların gerçek gücünü belirliyor. Bu kapsamda hazırlanan "Dünyanın En Hayalet 10 Ordusu" listesi, görünmezlik teknolojileri ve sessiz operasyon kabiliyetleriyle öne çıkan ülkeleri ortaya koyarken, Türkiye'nin son yıllardaki stratejik atılımı dikkat çekici bir konuma işaret ediyor.

1. ABD

Envanter: F-22 Raptor, F-35 serisi ve dünyanın en yeni hayalet bombacısı B-21 Raider.

Güç: Sadece havada değil, Zumwalt sınıfı gemilerle deniz altında da "görünmezlik" standardını belirleyen ülke.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

2. ÇİN

Envanter: Sayısı 300'ü aşan J-20 Mighty Dragon filosu.

Atılım: 2026'da seri üretimi hızlanan uçak gemisi tabanlı J-35 ve radarda bir kuş kadar görünen stratejik bombacı H-20 projeleriyle ABD'yi yakalamaya en yakın güç.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

3. RUSYA

Envanter: 5. nesil Su-57 Felon ve onu destekleyen hayalet İHA S-70 Okhotnik.

Güç: Radar emici boyalar ve plazma gizleme teknolojileri üzerine uzmanlaşmış durumda.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

4. TÜRKİYE

Envanter: Milli Muharip Uçak KAAN, dünyanın ilk insansız hayalet uçaklarından KIZILELMA ve uçan kanat tasarımlı ANKA-3.

Güç: 2026 itibarıyla stealth teknolojisini hem insanlı hem insansız platformlara (ve MİLGEM gemilerine) entegre edebilen nadir ülkelerden biri.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

5. GÜNEY KORE

Envanter: 2026'da orduya teslimatları başlayan KF-21 Boramae.

Güç: ABD desteğiyle geliştirilen ancak kendi mühendisliğiyle stealth kapasitesini Blok-2 seviyesine taşıyan yükselen bir güç.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

6. JAPONYA

Envanter: F-35'lerin en büyük işletmecilerinden biri ve kendi projesi olan X-2 Shinshin ile stealth Ar-Ge'sinde devleşmiş durumda.

Gelecek: İngiltere ve İtalya ile 6. nesil uçak (GCAP) projesinin ortağı.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

7. BİRLEŞİK KRALLIK

Envanter: Geniş F-35B filosu.

Güç: Radardan kaçan Tempest (6. nesil) uçağının geliştiricisi ve stealth tasarım konusunda dünya çapında bir mühendislik merkezi.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

8. FRANSA

Envanter: Rafale uçakları (yarı-hayalet) ve geleceğin hayalet sistemi FCAS'ın mimarı.

Güç: Kendi nükleer kapasitesini taşıyabilecek hayalet platformlar üzerine uzmanlaşıyor.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

9. İSRAİL

Envanter: F-35'i (Adir ismiyle) modifiye edip gerçek savaş şartlarında ilk kullanan ülke.

Güç: Stealth uçakları tespit edebilen radar teknolojileri ve elektronik harp sistemlerinde dünya liderlerinden.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

10. HİNDİSTAN

Proje: Kendi stealth uçağı AMCA üzerinde çalışıyor.

Güç: Devasa savunma bütçesiyle stealth teknolojisini kendi topraklarında üretmeye odaklanmış bir dev.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ

Öte yandan, ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini yayınladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

İŞTE O LİSTE

100- SLOVENYA

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

99 - PARAGUAY

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

98 SENEGAL

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

97 HONDURAS

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

96 ÇAD

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

95 SLOVAKYA

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

94 URUGUAY

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

93 MALİ

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

92 BOTSWANA

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

90 YENİ ZEALAND

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

89 UGANDA

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

88 EL SALVADOR

’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

87 GÜRCİSTAN