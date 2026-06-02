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'Görünmez güç' yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın 'hayalet' orduları...
'Görünmez güç' yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın 'hayalet' orduları...
Dünyanın en "hayalet" 10 ordusunun yer aldığı listede Türkiye'nin yükselen rolü dikkat çekiyor. Radar izini minimize eden platformlar, siber harp kabiliyetleri ve özel kuvvet doktrinleriyle "görünmez güç" kavramı yeniden tanımlanıyor. İşte dünyanın 'hayalet' orduları...
Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 23:11