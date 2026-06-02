’Görünmez güç’ yarışında yeni dönem: Türkiye listeye damga vurdu! İşte dünyanın ’hayalet’ orduları...

Modern savaş anlayışı artık sadece tank, uçak ve asker sayısıyla ölçülmüyor. Düşman tarafından fark edilmeden hareket edebilme, elektronik ve siber alanda üstünlük kurma yeteneği, orduların gerçek gücünü belirliyor. Bu kapsamda hazırlanan "Dünyanın En Hayalet 10 Ordusu" listesi, görünmezlik teknolojileri ve sessiz operasyon kabiliyetleriyle öne çıkan ülkeleri ortaya koyarken, Türkiye'nin son yıllardaki stratejik atılımı dikkat çekici bir konuma işaret ediyor.

1. ABD

Envanter: F-22 Raptor, F-35 serisi ve dünyanın en yeni hayalet bombacısı B-21 Raider.

Güç: Sadece havada değil, Zumwalt sınıfı gemilerle deniz altında da "görünmezlik" standardını belirleyen ülke.