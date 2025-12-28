Gözler GSB’de! 2026 KYK bursu ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

"Bu kredilerin ödemesiyle ilgili de zaten daha önce 2022 yılında yapılan bir düzenlemeyle faiz kaldırıldı ve öğrencinin bu kredi bursunu da okulunu bitirdikten sonra iki yıl ödememe hakkı var. Yine, işe başlamışsa ve işe ara verdiyse de dilekçe vererek bu ödemeyi istediği zaman durdurabiliyor. Dolayısıyla, öğrencilerimize böyle bir alan ve imkân sağlandı, yüce Meclis buna böyle bir karar verdi." şeklinde de kredi geri ödemeleriyle ilgili sorulara da açıklık getirmiş oldu.