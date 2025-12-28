Trend Galeri Trend Yaşam Gözler GSB'de! 2026 KYK bursu ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Gözler GSB'de! 2026 KYK bursu ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek "zam" haberinde! Ocak 2026 itibarıyla güncellenecek olan KYK burs ve kredi miktarları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada desteklerde artış olacağını bir kez daha hatırlattı. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar olacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kaç TL alacak?

Giriş Tarihi: 28.12.2025 12:57
2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL olarak ödenen KYK burs ve kredileri, yeni yılla birlikte zamlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarında Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ve "öğrenciler için yeni bir artışın söz konusu olduğunu" müjdeledi. Yaklaşık 650 bin bursiyer ve binlerce kredi kullanıcısı, tutarın netleşmesini bekliyor. Peki, KYK burs zammı ne kadar olacak?

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

GSB tarafından duyurulan 2026 KYK burs ve kredi miktarlarıyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu sözleri kaydetti:

"Şu anda, lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere... Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz."

"Bu kredilerin ödemesiyle ilgili de zaten daha önce 2022 yılında yapılan bir düzenlemeyle faiz kaldırıldı ve öğrencinin bu kredi bursunu da okulunu bitirdikten sonra iki yıl ödememe hakkı var. Yine, işe başlamışsa ve işe ara verdiyse de dilekçe vererek bu ödemeyi istediği zaman durdurabiliyor. Dolayısıyla, öğrencilerimize böyle bir alan ve imkân sağlandı, yüce Meclis buna böyle bir karar verdi." şeklinde de kredi geri ödemeleriyle ilgili sorulara da açıklık getirmiş oldu.

KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs zammının ocak ayı itibarıyla geçerli olması beklenenler arasında. Bu kapsamda öğrenciler yeni yılla birlikte desteklerini almaya başlayacak.

