Gözleri Karadeniz 10. Bölüm Fragmanı izle: ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
ATV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Gözleri Karadeniz, her Salı akşamı dram ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekran başına kilitliyor. 9. bölümüyle gerilimi zirveye taşıyan dizinin hayranları, Maçari Ailesi'ni 10. bölümde nelerin beklediğini merak ediyor. Gözleri Karadeniz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azil ve Güneş'in aşkı bu büyük sınavdan sağ çıkabilecek mi?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:30