Trend Galeri Trend Yaşam Gözleri KaraDeniz 12. Bölüm Fragmanı: "Demek sırt sırta verdik babamın oğlu!" Gözleri Karadeniz gelecek bölümde neler yaşanacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizide yaşanan gelişmelerin ardından gözler 12. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölümde karakterlerin alacağı kararlar ve yaşanacak yüzleşmeler şimdiden merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:37
Gözleri Karadeniz son bölümüyle dikkat çekici sahnelere imza attı. Duygu dolu anların yaşandığı sahnelerin ardından izleyiciler, 12. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yeni bölümde ilişkilerdeki dengelerin nasıl değişeceği ve hikayenin hangi yöne evrileceği merak ediliyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ 12. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/gozleri-karadeniz

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşklarını ilan ettikten sonra evden ayrılan Güneş ve Azil, görmeye bile cesaret edemedikleri bir rüyaya adım atar. Güneş ve Azil'in evden ayrılışı Maçari konağında bomba etkisi yapar. Her iki oğlunun da elinden kayıp gittiğini gören Osman, Azil'in kararlı duruşunu izlerken geçmişiyle yeniden bir yüzleşmeye girer.

Azil'in geçmişine dair öğrendiği sır, Aslı'yı Mehmet'le ittifak kurmaya yönlendirir. Güneş, Azil'le kuracağı yeni hayatına hazırlanırken, geçmişte teyzesine güvenerek attığı bazı adımların geri dönüşü olmadığını öğrenir. Haklarını yeniden kazanmak için bir çıkış yolu ararken bir kez daha Nermin'le karşı karşıya gelmek zorunda kalır.

Mehmet'in daveti üzerine yola çıkan Azil, buluşma yerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Güneş'in eline geçen bir mektup, aşklarının gücünü bir kez daha sınava tabi tutacaktır.