Gözleri KaraDeniz 12. Bölüm Fragmanı: "Demek sırt sırta verdik babamın oğlu!" Gözleri Karadeniz gelecek bölümde neler yaşanacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizide yaşanan gelişmelerin ardından gözler 12. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölümde karakterlerin alacağı kararlar ve yaşanacak yüzleşmeler şimdiden merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:37