Süper Lig'de Kritik Viraj! Göztepe–Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe - Antalyaspor maçı, Trendyol Süper Lig'de sezonun kaderini etkileyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor. Son haftalara girilirken alınacak her puan, hem üst sıralar hem de alt sıralar açısından belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle Göztepe Antalyaspor maçı, sadece iki takım taraftarları için değil, tüm futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:19
Göztepe - Antalyaspor maçı için geri sayım bitiyor. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan kritik mücadele, sezonun son haftalarına girilirken iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Her iki takım da kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi beklenen Göztepe - Antalyaspor maçı, Süper Lig haftasına ilgiyi daha da artırıyor.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Göztepe ve Antalyaspor maçı, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ NEREDE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İzmir'de bulunan Isonem Park'ta oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçı, saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPEB - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre Göztepe - Antalyaspor maçı hakemi Oğuzhan Çakır olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör