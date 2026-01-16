Trend Galeri Trend Yaşam GS DEVLER LİGİ KARŞILAŞMASI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik randevusunda İspanyol devi Atletico Madrid'i RAMS Park'ta konuk ediyor. Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek isteyen temsilcimizin bu dev mücadelesi için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte taraftarların merakla beklediği tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:14
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın kapalı gişe atmosferinde İspanyol ekibini devirerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın tarihi, saati netleşti.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki bu dev mücadele, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kalbinin İstanbul'da atacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Zorlu mücadelede hakem düdüğü çaldığında, milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlenecek.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş oldu.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı, yayın hakları kapsamında TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması beklenenler arasında.

GALATASARAY'DA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte gözler yıldız isimlerde. Özellikle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen'in durumu merak konusu olurken, teknik heyetin sahaya süreceği kadro stratejisi büyük önem taşıyor.

Victor Osimhen, turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini belirtti. İşte Osimhen'in açıklaması:

Nijeryalı oyuncu, "Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Son 16 turu ve play-off potasında kalmak adına Atletico Madrid maçı kritik bir viraj olarak görülüyor. Bu maçın ardından Cimbom, bir sonraki hafta Manchester City deplasmanına konuk olacak.

Maç Tarih Saat
Galatasaray - Atletico Madrid 21 Ocak 2026 20.45
Manchester City - Galatasaray 28 Ocak 2026 23.00