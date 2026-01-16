GS DEVLER LİGİ KARŞILAŞMASI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijeryalı oyuncu, "Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım.