Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması bugün mü, nerede, saat kaçta olacak? GS KUTLAMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 26. şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor. Taraftar, Galatasaray şampiyonluk kutlamasının saatini, yerini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Sarı-kırmızılı kulübün dev organizasyonu için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 11:59
Galatasaray, Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan ederek taraftarına büyük gurur yaşatıyor. Sarı-kırmızı taraftarlar ise gerçekleştirilecek büyük organizasyonun ve kutlamanın ayrıntılarını merakla takip ediyor. Böylece gözler Galatasaray şampiyonluk kutlamasıyla ilgili detaylara çevrildi.

GALATASARAY 26.KEZ ŞAMPİYON!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan ediyor. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşıyor ve sezonu zirvede tamamlıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla birlikte şampiyonluk kutlamasının tarihi 15 Mayıs Cuma 2026 bugün saat 19.05 olarak belirlendi.

GS KUPA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Kulüpten yapılan açıklamada gecenin RAMS Park'ta gerçekleşeceği bildirildi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

RAMS Park'taki tarihi atmosferi stadyumdan takip edemeyecek milyonlarca futbolsever, Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre organizasyon, Galatasaray resmi YouTube hesabında yayınlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
