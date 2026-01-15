GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik randevusunda İspanyol devi Atletico Madrid'i RAMS Park'ta konuk ediyor. Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek isteyen temsilcimizin bu dev mücadelesi için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte taraftarların merakla beklediği tüm detaylar.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Son 16 turu ve play-off potasında kalmak adına Atletico Madrid maçı kritik bir viraj olarak görülüyor. Bu maçın ardından Cimbom, bir sonraki hafta Manchester City deplasmanına konuk olacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Galatasaray - Atletico Madrid
|21 Ocak 2026
|20.45
|Manchester City - Galatasaray
|28 Ocak 2026
|23.00