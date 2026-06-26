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GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı ilanı: GSB antrenör alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı personel alımları kapsamında 1200 sözleşmeli antrenör istihdam edeceğini duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından adaylar, GSB antrenör alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Başvurular, bakanlık tarafından açıklanan takvim doğrultusunda alınacak.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 07:48
GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı ilanı: GSB antrenör alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

1200 sözleşmeli antrenör alımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan adayların gündemine yerleşti. GSB antrenör alımı başvuru sürecine katılmak isteyenler, başvuru şartları, istenen belgeler ve başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını merak ediyor.

GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı ilanı: GSB antrenör alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları 10 Ağustos 2026 (00.00) - 14 Ağustos 2026 (17.00) tarihlerinde alınacak.

GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı ilanı: GSB antrenör alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB 1200 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adayların başvuru sürecinde istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamda yapılacak.

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GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı ilanı: GSB antrenör alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KPSS kapsamında yapılacak alımlarda adayların 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanına sahip olmaları gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Nihai yerleştirmeler ise sınav başarı sıralamasına göre yapılacak.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde spor bilimleri alanında örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

5) 2024 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı ilanı: GSB antrenör alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

KAÇ ANTRENÖR ALINACAK?

GSB tarafından yayımlanan ilana göre toplam 1200 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek.

56 spor branşında 1022 sözleşmeli antrenör KPSS puanı esas alınarak alınacak.

29 spor branşında 178 sözleşmeli antrenör ise millilik kontenjanı kapsamında istihdam edilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
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