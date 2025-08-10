Trend Galeri Trend Yaşam GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI İLANI! GSB 4 bin 400 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, nereden başvurulur?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, 2750 temizlik personeli, 1150 güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli istihdam edilecek. Bakanlık, ülke genelindeki birimlerde görev alacak adaylar için başvuru şartlarını ve sürecini kamuoyuna duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarına yönelik 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için resmi süreci başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 2750 temizlik personeli, 1150 güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, GSB 4 bin 400 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, GSB personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve süreç hakkında detaylı bilgiler.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4.400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 9 - 18 Ağustos tarihleri arasında e-devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL?

  • 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 2750 Temizlik Görevlisi,
  • 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 2024 KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım
2025 GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden personel alımı başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Temizlik Görevlisi Başvuru Şartları

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) – 1. GRUP POZİSYONU İÇİN; a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak, b) Cinsiyeti erkek olmak, c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak, d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak.

2) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) – 2. GRUP POZİSYONU İÇİN; a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak, b) Cinsiyeti kadın olmak, c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak, d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak.

