GSB KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026 || 2025 KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvurularının alındığını duyurdu. Farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler, devlet yurtlarında konaklama fırsatı elde edecek. KYK yurt ücretleri, oda kapasitesi ve barınan öğrenci sayısına göre farklılık gösteriyor. KYK yurtları 1. tipten 6. tipe kadar çeşitlendirilmiş durumda. Peki, 2025 KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik? İşte detaylar...