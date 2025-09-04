Trend Galeri Trend Yaşam GSB KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026 || 2025 KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvurularının alındığını duyurdu. Farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler, devlet yurtlarında konaklama fırsatı elde edecek. KYK yurt ücretleri, oda kapasitesi ve barınan öğrenci sayısına göre farklılık gösteriyor. KYK yurtları 1. tipten 6. tipe kadar çeşitlendirilmiş durumda. Peki, 2025 KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt ücretleri ne kadar, odalar kaç kişilik? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2025 15:59
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. KYK'da oda tipleri 1. tipten 6. tipe kadar sınıflandırılıyor ve yurt ücretleri bu oda türlerine göre farklılık gösteriyor. Üniversite heyecanı yaşayan binlerce öğrenci, "KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KYK 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip yurtlar ne kadar? İşte güncel ücretler 2025

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte ücret listesi de duyuruldu. Bu yıl fiyatlar %40 oranında artarken, oda ücretleri 6 farklı kategoriye göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor.

ODA FİYATLARI

Eski ve yeni fiyat
1. TİP: 750
2. TİP:850
3. TİP: 850
4. TİP:1050
5. TİP: 1150
6. TİP: 1250

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?

1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

