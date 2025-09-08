Trend Galeri Trend Yaşam GSB PERSONEL ALIM İLANI! Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı hangi tarihlerde, başvuru koşulları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacak. Başvurular 8 Eylül Pazartesi itibarıyla başladı. Alımlar, 2024 KPSS B grubu P3 puan sırasına göre yapılacak ve sözlü sınav sonuçlarıyla kesinleşecek. Peki, GSB personel alımına başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.09.2025 15:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözlü sınav ile 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak. Başvurular 8–12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Adayların KPSS P3 türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

GSB 450 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili ilan Resmî Gazete'de yayımlandı.

İlanda yer alan açıklamalara göre:

"Bakanlığımız taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere boş bulunan Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli kadroları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarihli, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda alım yapılacaktır. 2024 KPSS B grubu P3 puan sırasına göre, boş kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak ve sınav sonucuna göre başarı sırasına göre atamalar gerçekleştirilecektir."

GSB 450 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 450 sözleşmeli personel alımı başvuruları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı ve 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında, "III- Başvuru İçin Gerekli Belgeler" başlığı altında belirtilen tüm belgeler, sistemde istenilen formatta yüklenmelidir. Belgelerin hem ön hem de arka yüzünde yer alan bilgiler eksiksiz şekilde sisteme eklenmelidir.

Posta yoluyla, şahsen veya Kariyer Kapısı dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, ilan edilen şartları taşıması hâlinde yalnızca bir pozisyon ve bir il için başvuru yapabilir.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, başvuruda bulundukları pozisyon için aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri zorunludur. Belgelerin ön ve arka yüzlerinin eksiksiz olarak belirtilen alanlara yüklenmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim mezunları veya mezuniyetleri denk sayılan adaylar için YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi, yurt dışında eğitimini tamamlayan adaylar için ise YÖK'ten alınmış denklik belgesi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmış, ancak sözleşmesi kurumları tarafından feshedilen veya kendi isteğiyle sona erdiren adayların, bir yıllık bekleme süresini tamamladıklarını gösteren onaylı hizmet belgesi (önceki kurumlarından alınmış)

