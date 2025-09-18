Trend Galeri Trend Yaşam GSB PERSONEL ALIM SONUÇLARI: GSB yurt yönetim personeli alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli için başvurular 8-12 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Belirlenecek kadronun üç katı aday sözlü sınava çağrılacak, ardından başarı sıralamasına göre yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Peki, GSB yurt yönetim personeli alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nasıl sorgulanacak?

Giriş Tarihi: 18.09.2025 15:11
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımıyla ilgili süreç yakından takip ediliyor. 8-12 Eylül'de alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Kadronun üç katı aday sözlü sınava davet edilecek, sınav sonrası ise yerleştirmeler başarı sırasına göre yapılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü yurt yönetim personeli alımı için başvurular 12 Eylül'de tamamlandı. Başvuruların ardından değerlendirme süreci başlarken, sonuçlar için bekleyiş sürüyor.

Sonuçların henüz açıklanmadığı, ancak Eylül ayının son haftasında ilan edilmesinin beklendiği bildirildi. Adaylar, GSB personel alımı sonuçlarına Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara davet edilecek. İlan edilen kadroların 3 katı kadar aday sınavlar çağırılacak. sınavlarda mesleki alan bilgisi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve diğer birçok kriter dikkate alınacak. Sözlü sınavlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav
tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
3) Cinsiyete göre her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
4) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
5) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.