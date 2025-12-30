Trend Galeri Trend Yaşam Guinness resmen açıkladı! Afyonkarahisar ve Ordu rekor listesine damga vurdu: "En büyük sucuklu yumurta..."

Guinness resmen açıkladı! Afyonkarahisar ve Ordu rekor listesine damga vurdu: "En büyük sucuklu yumurta..."

Bu yıl, 15 dakikalık kesintisiz tezahürattan dünyanın en büyük sucuklu yumurtasına, çalışan en yaşlı kadın berberinden su altında en uzun süre nefes tutan kişisine kadar farklı alanlarda kırılan rekorlar, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:22
2025, dünyada siyasi alanda önemli gelişmelerin yanı sıra Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren çeşitli rekorlarla da öne çıktı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda 25 Ocak'ta, Celal Karaarslan ve ekibinin hazırladığı 1301 çeşit dondurma 125 metrelik masada sergilendi.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, ilgili rekorun daha önce 1001 çeşitle Abu Dabi'de olduğunu ancak 1301 dondurma çeşidiyle Ordu'da yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Japonya'da 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, 5 Mart'ta "dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Toçigi eyaletinde kadın kuaförlüğü yapan Hakoişi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken berber çırağı olarak mesleğe adım attı. 1936'da berberlik lisansını alan Hakoişi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkılırken, kocası savaşta hayatını kaybetti. Hakoişi, önce evinden yaptığı mesleğiyle iki çocuğunu büyüttü.

Mısırlı 43 yaşındaki güreşçi Eşref Mahrus, oruçluyken 279 tonluk bir treni çekerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yeni bir başarı ekledi.

Başkent Kahire'deki Ramses Tren İstasyonu'nda 14 Mart'ta Mahrus, önceki 221 tonluk tren çekme rekorunu kırarak 279 tonluk treni 10 metre boyunca çekmeyi başardı.

İran Körfez Pro Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Traktör'ün taraftarları da 16 Mayıs'taki kutlamalarda 15 dakika boyunca kesintisiz tezahürat yaparak, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Tebriz'deki Yadigar-i İmam Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlamada, tribünleri dolduran on binlerce Traktör taraftarı, Azerbaycan Türkçesiyle hep bir ağızdan aynı marşı okudu.

Öte yandan, Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, 19 Haziran'da ülkesindeki denemede, 29 dakika 3 saniye ile su altında en uzun süre nefes tutma rekoru kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Bu alanda bir önceki rekoru 2021'de 24 dakika 37 saniyelik süresiyle Hırvat sporcu Budimir Sobat kırmıştı.

JAPON DAĞCI, 3 BİN 776 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ FUJİ DAĞI'NA ÇIKTI

2025'in sıra dışı rekorlarından biri de Japonya'dan geldi. 102 yaşındaki dağcı Akuzawa Kokiçi, 5 Ağustos'ta, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Akuzawa, 96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen 6 yılda kalp rahatsızlığı dahil bir dizi sağlık sorunu yaşadı.

Akuzawa, ilerleyen yaşına rağmen, 70 yaşındaki kızı, torunu ve 4 kişilik dağcılık ekibiyle zorlu tırmanışı gerçekleştirerek rekor kırdı.

Meksika'nın Ecatepec bölgesinde de ilginç bir rekora imza atıldı. Bölgede, 8 Eylül'de 148 binden fazla kişinin çöp toplamasıyla, aynı anda en fazla sayıda çöp toplayan kişi rekoru kırılarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girildi.

Nijeryalı şef Hilda Bassey Effiong da 16 Eylül'de "Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi (8 bin 780 kilogram)" ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

EN BÜYÜK SUCUKLU YUMURTA REKORU AFYONKARAHİSAR'DA

2025 yılının dikkat çekici rekorlarından birine de Afyonkarahisar'da imza atıldı. "7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" kapsamında 19 Eylül'de dev tavada pişirilen 1930 kilogramlık sucuklu yumurta, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

25 metrekarelik dev tavada 1 ton sucuk, 15 bin gezen tavuk yumurtası, sıvı yağ ve tuzun kullanıldığı sucuklu yumurta, ilgili rekor için verilen minimum ağırlık rakamı 1000 kilogramı geçerek 1930 kilograma ulaştı.

Böylelikle dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekoru Afyonkarahisar'da kırılmış oldu.

Öte yandan, Şili'nin başkenti Santiago'da tekstil atıklarını azaltmak amacıyla 28 Ekim'de düzenlenen kıyafet değişim etkinliğinde de rekor kırıldı. Etkinlikte 2 bin 364 kişinin katıldığı kıyafet değişimi, alanında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Fas'ta ise 69 farklı milletten oyuncunun bir araya geldiği futbol müsabakası, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren sıra dışı bir etkinlik oldu.

Bu alandaki önceki rekor, 2019'da Fransa'da 53 ülkeden oyuncuların katıldığı bir gösteri maçıyla kırılmıştı.

Lübnanlı Caroline Chaptini de 23 Kasım'da, 450 binden fazla yeşil plastik şişe kullanarak inşa ettiği ve 10 metre yüksekliğe ulaşan dünyanın en büyük plastik sedir ağacıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.