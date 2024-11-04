Gülhane Parkı’ndaki ve Gezi Parkı’ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

6 yıldır İstanbul'un yeşilinin artırılması için ne yaptılar falan diye sormayacağım. Çünkü "mesele ağaç değil sen hâlâ anlamadın mı?" diyenlerin böyle bir beklentisinin olmadığını, ne kadar numaracı olduklarını biliyorum.

Ama bari eldekini koruyun arkadaş.