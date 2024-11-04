Gülhane Parkı'ndaki ve Gezi Parkı'ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde CHP'li İBB'nin Gülhane Parkı'ndaki ve Gezi Parkı'ndaki çevre katliamını ele aldı. Melih Altınok, "Olarca yıldır sapasağlam ayakta durup İstanbulluya gölge olan çınarlar birkaç yılda neden kanser oldu?" sorusunu sordu ve şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Cevap belli değil mi? Bakamadınız. İlgilenmediniz.
Giriş Tarihi: 04.11.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 07:36