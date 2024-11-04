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Gülhane Parkı'ndaki ve Gezi Parkı'ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde CHP'li İBB'nin Gülhane Parkı'ndaki ve Gezi Parkı'ndaki çevre katliamını ele aldı. Melih Altınok, "Olarca yıldır sapasağlam ayakta durup İstanbulluya gölge olan çınarlar birkaç yılda neden kanser oldu?" sorusunu sordu ve şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Cevap belli değil mi? Bakamadınız. İlgilenmediniz.

Giriş Tarihi: 04.11.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 07:36
Gülhane Parkı’ndaki ve Gezi Parkı’ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

İstanbul'da Dolmabahçe ve Emirgan'daki asırlık çınarları kesen İBB, Gülhane Parkı'nda ve Taksim Gezi Parkı'nda yeni çevre katliamlara imza attı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Melih Altınok'un o yazısı:

GEZİ'NİN AĞAÇLARINA BİLE BAKAMADINIZ

Gezi Parkı'nda 13 ağaç yerinden sökülüp başka yere taşınacağı için aylarca ortalığı yakıp yıktılar.

Şimdi bu tayfanın desteklediği CHP, İstanbul'u yönetiyor.

Gülhane Parkı’ndaki ve Gezi Parkı’ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

6 yıldır İstanbul'un yeşilinin artırılması için ne yaptılar falan diye sormayacağım. Çünkü "mesele ağaç değil sen hâlâ anlamadın mı?" diyenlerin böyle bir beklentisinin olmadığını, ne kadar numaracı olduklarını biliyorum.

Ama bari eldekini koruyun arkadaş.

Gülhane Parkı’ndaki ve Gezi Parkı’ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

Dün Sabah'ta İBB'nin Gülhane Parkı'nda ve Gezi Parkı'nda onlarca ağacı kökünden kestiğine dair bir haber vardı.

Gerekçe, kısa bir süre önce Beşiktaş Ortaköy arasındaki o harika yoldan onlarca asırlık çınarı kestiklerinde söyledikleriyle aynı:

Gülhane Parkı’ndaki ve Gezi Parkı’ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

"Ağaçlar hastalanmışlar."

İyi de arkadaş, onlarca yıldır sapasağlam ayakta durup İstanbulluya gölge olan çınarlar birkaç yılda neden kanser oldu?

Gülhane Parkı’ndaki ve Gezi Parkı’ndaki ağaçları neden ölüme terk ettiniz | Melih Altınok yazdı

Cevap belli değil mi?

Bakamadınız. İlgilenmediniz.

Çünkü şehrin kaynaklarını, seçmene değil ittifak yaptığınız siyasi partilere verdiğiniz kadro-ihale vaatlerine harcamayı seçtiniz.

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