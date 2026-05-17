Gülistan Doku 6.5 yıl önce cinayete kurban gitmişti: Hiç yayınlanmayan fotoğrafları ortaya çıktı! İlk kez SABAH’ta…

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme. Gülistan Doku'nun bu zamana kadar yayınlanmayan fotoğrafları ilk kez SABAH'ta...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 17.05.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 11:38
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başladıktan sonra Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı.

Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Dok"ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DÖNEMİ VALİSİ DE TUTUKLU

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

O FOTOĞRAFLAR YÜREK BURKTU

Hayata dolu olduğu görülen Gülistan'ın ağırlıkla olarak lise yıllarında, üniversiteye hazırlık dönemi ile üniversite hayatının ilk aylarında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Arkadaşlarıyla, kuzenleriyle birlikte çektiği fotoğraflarda genç kız verdiği her pozda, hayata gülümsemesi dikkat çekiyor. Neşe dolu bir genç kız olduğu görülen Gülistan Doku'nun bu gülüşünü ise, hayallerini gerçekleştirmek için gittiği Tunceli'de soldurdular.

AİLESİ FOTOĞRAFLARIYLA AVUNUYOR

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de organize bir şekilde hayattan koparılırken, genç kızdan geriye ise çektiği bu hatıra fotoğrafı kaldı. Kızlarının fotoğraflarıyla avunan Doku ailesi, Gülistan'ın bir mezarının olması için gömüldüğü yerin bulunmasını istiyor.

GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ HALA ARANIYOR

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

