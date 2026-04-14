Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuş; yapılan tüm arama çalışmalarına, baraj gölü taramalarına ve incelenen yüzlerce saatlik kamera kaydına rağmen kendisinden bir iz bulunamamıştı. Ailenin ve avukatların "cinayet" ihtimali üzerindeki ısrarlı talepleri bugüne kadar net bir sonuca ulaşmamıştı.