Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız" çıkışı, Türk yargısında somut karşılığını buldu. 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve kamuoyunda büyük hassasiyet yaratan Gülistan Doku soruşturmasında, yıllar sonra en kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri devam ediyor.