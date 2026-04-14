Trend Galeri Trend Yaşam Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız" çıkışı, Türk yargısında somut karşılığını buldu. 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve kamuoyunda büyük hassasiyet yaratan Gülistan Doku soruşturmasında, yıllar sonra en kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri devam ediyor.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 14.04.2026 00:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 01:23
Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dosyanın seyrini tamamen değiştirecek "cinayet şüphesi" üzerine yoğunlaşıldı.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 13 GÖZALTI TALİMATI

"6 yıldır kayıp" denilen ancak karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması için başlatılan yeni süreçte, yargı makamları dosyayı yeniden raflardan indirdi.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Alınan son dakika bilgilerine göre savcılık talimatıyla, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİ'NİN OĞLU BULUNUYOR

Dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Operasyonun, dosyadaki eski ifadelerin yeniden analizi ve dijital materyaller üzerinde yapılan yeni incelemeler neticesinde genişletildiği öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı


"GÜÇLÜYE DOKUNULMUYOR" ALGISI YIKILIYOR MU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yargıya olan güveni artırmaya yönelik kararlılık mesajları vermesinin hemen ardından bu dosyanın hareketlenmesi dikkat çekti.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

Uzun süredir 'etkin soruşturma yürütülmediği' gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Gülistan Doku dosyası, şimdi bu yeni dönemde "adaletin kime uzandığına bakılmaksızın" titizlikle inceleniyor.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİNİN LİSTESİ

1- ZEİNAL ABAKAROV: ALANYA

(Gülistan'ın sevgilisi)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

2- Engin YÜCER: ALANYA

(Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

3- CEMİLE YÜCER: ALANYA

(Zeinal'ın annesi)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

4- UĞURCAN AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN

(Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

5- ERDOĞAN ELALDI: ANTALYA MERKEZ

(O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

6- MUSTAFA TÜRKAY SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR

(Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

7.⁠ ⁠GÖKHAN ERTOK: ANKARA

(İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

8.⁠ ⁠SAVAŞ GÜLTÜRK: ELAZIĞ

(Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

9.⁠ ⁠SÜLEYMAN ÖNAL: TUNCELİ

(Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

10.⁠ ⁠CELAL ALTAŞ: TUNCELİ

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

11.⁠ ⁠NURŞEN ARIKAN: TUNCELİ

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra flaş gelişme! 7 ilde düğmeye basıldı: 13 gözaltı

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuş; yapılan tüm arama çalışmalarına, baraj gölü taramalarına ve incelenen yüzlerce saatlik kamera kaydına rağmen kendisinden bir iz bulunamamıştı. Ailenin ve avukatların "cinayet" ihtimali üzerindeki ısrarlı talepleri bugüne kadar net bir sonuca ulaşmamıştı.