Gülistan Doku olayı nedir, ne zaman ve ne oldu? 14 Nisan 2026 son durum: Kimler gözaltına alındı?

Gülistan Doku olayı nedir, ne zaman ve ne oldu? 14 Nisan 2026 son durum: Kimler gözaltına alındı?

Gülistan Doku olayı, Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp vakalarından birinin merkezinde yer alıyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku, 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarına rağmen genç öğrenciden iz bulunamadı. Soruşturmada 6 yıl sonra 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli hakkında gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gelişmelerin ardından Gülistan Doku kimdir, ne zaman kayboldu? sorularına yanıt aranıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 21:54