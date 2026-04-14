Trend Galeri Trend Yaşam Gülistan Doku olayı son durum: 6 yıl sonra flaş gelişme! Gülistan Doku kimdir, ne zaman kayboldu?

Gülistan Doku olayı, Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp vakalarından birinin merkezinde yer alıyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku, 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarına rağmen genç öğrenciden iz bulunamadı. Soruşturmada 6 yıl sonra 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli hakkında gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gelişmelerin ardından Gülistan Doku kimdir, ne zaman kayboldu? sorularına yanıt aranıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:13
Gülistan Doku olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada, 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 2026 yılı itibarıyla dosyada yeni iddialar gündeme gelirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde "cinayet şüphesi" ihtimali üzerinde durulduğu ve soruşturmanın bu yönde derinleştirildiği aktarıldı.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Gülistan Doku olayı, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla başlayan süreci ifade ediyor. 5 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerinde durulurken, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli'de 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 13 GÖZALTI TALİMATI

"6 yıldır kayıp" denilen ancak karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması için başlatılan yeni süreçte, yargı makamları dosyayı yeniden raflardan indirdi.

Alınan son dakika bilgilerine göre savcılık talimatıyla, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun, dosyadaki eski ifadelerin yeniden analizi ve dijital materyaller üzerinde yapılan yeni incelemeler neticesinde genişletildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLAR LİSTESİ

1- ZEİNAL ABAKAROV: ALANYA

(Gülistan'ın sevgilisi)

2- Engin YÜCER: ALANYA

(Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)

3- CEMİLE YÜCER: ALANYA

(Zeinal'ın annesi)

4- UĞURCAN AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN

(Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5- ERDOĞAN ELALDI: ANTALYA MERKEZ

(O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- MUSTAFA TÜRKAY SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR

(Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7.⁠ ⁠GÖKHAN ERTOK: ANKARA

(İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.⁠ ⁠SAVAŞ GÜLTÜRK: ELAZIĞ

(Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9.⁠ ⁠SÜLEYMAN ÖNAL: TUNCELİ

(Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10.⁠ ⁠CELAL ALTAŞ: TUNCELİ

11.⁠ ⁠NURŞEN ARIKAN: TUNCELİ

12. ŞÜKRÜ EROĞLU (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması İzmir'de gözaltına alındı)