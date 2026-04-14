Gülistan Doku olayı son durum: 6 yıl sonra flaş gelişme! Gülistan Doku kimdir, ne zaman kayboldu?

Gülistan Doku olayı, Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp vakalarından birinin merkezinde yer alıyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku, 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarına rağmen genç öğrenciden iz bulunamadı. Soruşturmada 6 yıl sonra 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli hakkında gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gelişmelerin ardından Gülistan Doku kimdir, ne zaman kayboldu? sorularına yanıt aranıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:13