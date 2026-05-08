Gülistan Doku soruşturmasında flaş detay: Son gecesini orada geçirmiş… Mesajlaşmaları ortaya çıktı! ‘Eve geldiğinde…’

Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan H.K., Gülistan Doku'yu okulda öğrencisi olması ve danışmanı olması sebebiyle tanıdığını belirterek, "Ders dışında Gülistan Doku ile odamda ilk görüşmem, okul öğretmeni ile aralarında yaşadığı-sıkıntıları bana anlatması ile başlamıştır. Bu vesile ile öğrenci ile ara ara sorunlar üzerine konuşmalarım oldu. Şahsın hocası ile aralarındaki konudan dolayı çok stresli, çok üzgün içine kapanık bir öğrenci olduğunu gözlemledim. Haksızlığa uğramaya dayanamadığını konuşmalarında bana söyledi. Bu konu sonrasında zaman zaman her türlü sorununu bana anlatmaya başladı" dedi.