Gülistan Doku soruşturmasında flaş detay: Son gecesini orada geçirmiş… Mesajlaşmaları ortaya çıktı! ‘Eve geldiğinde…’

Tunceli'de korkunç bir cinayete kurban giden Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce evinde kaldığı Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü İletişim Öğretim Görevlisi H.K.'nin tanık ifadesi ortaya çıktı. H.K., ifadesinde yaladıklarından dolayı Gülistan'ın stresli, çok üzgün içine kapanık bir öğrenci olduğunu gözlemlediğini söyledi. H.K., "Gülistan geldiğinde üşümüş halde yorgun ve rengi atmış bir şekilde hali vardı, duygusal olarak ağlayacak bir vaziyetteydi" ifadelerini kullandı.