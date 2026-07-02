Gülistan Doku soruşturmasında jandarma komutanının ifadesine SABAH ulaştı! "SIM kart alınırken makam odasındaydım"

"SIM KART NASIL GELDİ HATIRLAMIYORUM"

Jandarma komutanı, SIM kartla ilgili ifadesinin devamında şunları söyledi: "SIM kartın valinin eline geçtiği anı hatırlamıyorum. Biz otururken aílesi mi gelip vermişti, yoksa kapının dışında mı vali alıp odaya girmişti ya da başka bir şekilde mi SIM karta ulaştı bunu hatırlamıyorum. Sadece o güne dair hatırladığım, yukarıda da beyan ettiğim gibi, biz odada iken vali beyin SIM kart konusunu açması üzerine aramızda geçen belirttiğim konuşmalardır. Yine bu konuşmanın geçtiği günü tam hatırlamıyorum. Gülistan'ın kaybolmasından çok süre geçmeden diye ifade edebilirim. O gün ben muhtemelen başka bir iş ya da konu için valinin yanındaydım diye hatırlıyorum. Bu konuşma anlarına tesadüf ettim. Vali bizden sonra başsavcıyı aradı mı bilgilendirdi mi bilmiyorum."