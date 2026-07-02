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Gülistan Doku soruşturmasında jandarma komutanının ifadesine SABAH ulaştı! "SIM kart alınırken makam odasındaydım"
Gülistan Doku soruşturmasında jandarma komutanının ifadesine SABAH ulaştı! "SIM kart alınırken makam odasındaydım"
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin jandarma komutanının verdiği ifadeye SABAH ulaştı. Gülistan'ın SIM kartı alındığı sırada valinin makam odasında olduğunu belirten jandarma komutanı, "SIM kartın valinin eline geçtiği anı hatırlamıyorum. Biz otururken aílesi mi gelip vermişti, yoksa kapının dışında mı vali alıp odaya girmişti ya da başka bir şekilde mi SIM karta ulaştı bunu hatırlamıyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 22:53