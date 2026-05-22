Gülistan Doku soruşturmasında şok ifade: Zeinal’ın annesinin anlattıkları kan dondurdu! “Onların ilişkileri...”

"GÜLİSTAN, ZEİNAL İLE GÖRÜŞMEYE GELMİŞTİ"

Gülistan'ın Zeinal ile görüşmek üzere evlerine geldiğini ifade eden Cemile Yücer "Gülistan Doku evde iken Zeinal'ı soran numarayı arayarak 'Zeinal yanında mı, Gülistan geldi görüşmek istiyor, eve gelsin' diyerek telefonu kapattım. Bundan yarım saat kadar sonra Zeinal eve geldi. Eve gelir gelmez mutfağa Gülistan ile yanımıza geldi. Mutfakta ben, oğlum Zeinal ve Gülistan beraber oturduk Gülistan Zeinal'a 'ben seninle konuşmak görüşmek istiyorum" dedi. Zeinal da ona "ben seninle konuştum, görüştüm zaten. Şu an ne konuşup görüşeceğiz, biz ara vermişiz sen kendi sınavlarına bak sonrasına sonra bakarız' dedi. Ben de onlara 'ne oldu aranızda siz neden ara veridiniz, neden aranız bozuldu' dedim. Onlar da ortak bir cevap vererek 'biz birbirimizi anlamıyoruz, ilişkimize ara verme kararı aldık' dediler" ifadelerini kullandı.