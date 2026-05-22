Gülistan Doku soruşturmasında şok ifade: Zeinal’ın annesinin anlattıkları kan dondurdu! “Onların ilişkileri...”

Tunceli'de korkunç bir cinayete kurban giden Gülistan Doku, soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın sevgilisi Zeinal'ın annesi Cemile Yücer'in ifadesin SABAH ele geçirdi. Yücer, Gülistan 04 Ocak 2020 (ortadan kaybolmadan bir gün önce) akşamı evlerine geldiğini belirterek, "Gülistan'ın yüzünde bir soğukluk ve üzüntülü ve suskun bir hali vardı" dedi. Yücer, oğlu Zeinal ve Gülistan'ın sevgili olduğunu ve ilişkilerinin de evlilik yönünde olduğuna ve Gülistan'ı hiçbir zaman istememezlikte bulunmadığına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 10:25
Tunceli'de üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku ortadan kaybolmasının ardından geçen 6 yıldan sonra açılan soruşturmada, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile sevgilisi Zeinal Abarakov'un da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan Zeianl'ın annesi Cemile Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. SABAH'ın ele geçirdiği ifadede, anne Yücer, akşam evlerine gelen Gülistan'ın yüzünde bir soğukluk, üzüntülü ve suskun bir halde olduğunu belirterek, "Ben Gülistan'a neden suskun ve üzüntülü olduğunu sormadım. Gülistan 04 Ocak 2020 akşamı evimize yalnız geldi ve Gülistan'a kapıyı ben açtım Gülistan eve geldiğinde evde ben, eşim Engin ve kızım Aida vardı. Engin salondan genelde çıkmaz o günde aynı şekilde çıkmadı ve Gülistan ile konuşmadı. Aida kendi odasında ders çalıyordu. Kapının çalındığını duyunca bana anne kim geldi diye sordu. Bende Gülistan geldi kızım dedim. Aida da bana tamam diyerek odasına geçerken Türkçe bilmediği için Gülistan'a Rusça merhaba dedi ve tekrar odasına döndü. Aida, Gülistan ayrılana kadar hiç odasından çıkmadı" dedi.

"GÜLİSTAN, ZEİNAL İLE GÖRÜŞMEYE GELMİŞTİ"

Gülistan'ın Zeinal ile görüşmek üzere evlerine geldiğini ifade eden Cemile Yücer "Gülistan Doku evde iken Zeinal'ı soran numarayı arayarak 'Zeinal yanında mı, Gülistan geldi görüşmek istiyor, eve gelsin' diyerek telefonu kapattım. Bundan yarım saat kadar sonra Zeinal eve geldi. Eve gelir gelmez mutfağa Gülistan ile yanımıza geldi. Mutfakta ben, oğlum Zeinal ve Gülistan beraber oturduk Gülistan Zeinal'a 'ben seninle konuşmak görüşmek istiyorum" dedi. Zeinal da ona "ben seninle konuştum, görüştüm zaten. Şu an ne konuşup görüşeceğiz, biz ara vermişiz sen kendi sınavlarına bak sonrasına sonra bakarız' dedi. Ben de onlara 'ne oldu aranızda siz neden ara veridiniz, neden aranız bozuldu' dedim. Onlar da ortak bir cevap vererek 'biz birbirimizi anlamıyoruz, ilişkimize ara verme kararı aldık' dediler" ifadelerini kullandı.

"YURT KAPANMADAN EVDEN AYRILMAK İSTEDİ"

Gülistan'ın kendisine ve oğluna hitaben 'yurt kapanmadan ben gideyim, sorun yaşamayayım' diyerek mutfaktan çıktı ve kapıya yöneldiğini belirten Cemile Yücer, "Zeinal'da Gülistan'a hitaben 'biz seninle sonra görüşürüz' diyerek odasına geçti. Gülistan evden çıktıktan sonra bende daire kapısını kapattım ve Zeinal odasına bende salona geçtim. Salonda Engin vardı. Kapının kapanma sesini duyduğu için bana 'Gülistan gitti mi, hava yağmurlu, bana Gülistan'ı Zeinal yurda bıraksın' dedi." İfadesinde bulundu.

"ZEİNAL GECİKİNCE ARADIK"

Zeinal'a arabanın anahtarını vererek Gülistan'ı yurda bırakmasını istediğini söyleyen Cemile Yücer, "Saat yaklaşık olarak 22:30-22:40 civarı idi. Yaklaşık yarım saat geçtikten sonra Engin bana 'yurt şuradan şurası, bu çocuk nerde kaldı' dedi. Ben de cep telefonum ile Zeinal'a nerede kaldın diye sormak için aradım ancak açmadı bu esnada saat 23.00 idi.

Bu esnada Engin'i bir polis arayarak 'aracınız çamura saplanmış, gelip çıkartmanızda fayda var' dediğini biliyorum. Saat 23.00 sıralarında Engin kapının yanında olan vestiyerde asılı olan montunu alarak evden çıktı. Bundan 15-20 dakika sonra oğlum ve Engin eve geldiler. Engin. Zeinal'a 'yurt bu tarafta iken senin bu şu tarafta ne işin var, ben sana yurda bırak gel demedim mi diyerek yüksek sesle kızdı. Zeinal da Engin'e hitaben 'ben Gülistan'ı yurda bırakmak istedim ancak o yurt istikametine gitmeyince mecburen bende Gülistan'ın arkasından gittim ve gitmek istediği yere bırakmak istedim bundan dolayı e tarafa gittim ve çamurlu bir yol vardı çamura battım' dedi. Zeinal ve Engin'in üzerlerinde çamur var mıydı yok muydu hatırlamıyorum" dedi.

"BURALAR KARIŞIYOR, ZEİNAL GERİ DÖNSÜN"

Eşi Engin Yücer'in kendisine Zeinal'ın Rusya'ya gönderilmesini istediğini belirten Cemile Yücer, "Bende biz buradan kaçar gibi gidiyoruz. Bir suçumuz varsa neticesine katlanırız ve gitmek istemiyorum dedim. Ancak eşime amirleri git dediği için gitmek zorunda kaldık. Oğlum Zeinal'ı Elazığ'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Rusya'ya uçak bileti olarak gönderdim.

Daha sonra Ertuğrul müdür ve Tunceli'nin emniyet müdürü ve korumaları ile birlikte Engin'in Elazığ'da ikamet eden Mustafa Balıbey isimli dayısının evine gelerek Zeinal'ın tekrar Türkiye'ye gelmesi gerekli, buralar çak karışıyor Zeinal'ın tekrar buraya gelmesi lazım dediler. Bunun üzerine de ben Zeinal ile görüştüm. Zeinal da bana 'anne benim bir suçum yok, babama da benim yüzümden bir zarar gelmesin, madem amirleri gelmemi istiyorlarsa bende geri döneyim' dedi ve Türkiye ye geri geldi" dedi.

"GÜLİSTAN'A ZARAR VERMİŞSE, OĞLUMA DA ZARAR VERİR DİYE TAHMİN ETTİM"

Gülistan soruşturmasında tutuklanan Erdoğan Elaldı'yı tanımadığını savunan Cemile Yücer, "Bizim evimize kesinlikle yabancı birisi gelmedi. Bizim ikametimizin olduğu bölgeye ve oğlumun çalıştığı kafeye neden gittiği konusunda bir fikrim yok. Ancak Gülistan Doku'ya zarar veren kişi o ise oğluma da zarar vermek için ikametimizin olduğu bölge de ve oğlumun çalıştığı kafe bölgesinde bulunduğunu tahmin ediyorum.

Erdoğan Elaldı ile birlikte oğlum ve Engin kesinlikle birlikte hareket etmemiştir. Oğlum Zeinal'ın Erdoğan Elaldı'yı tanıyıp tanımadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun ölmüş olduğunu düşünmüyorum. Öldürmüş ise de ne oğlum ne de eşim bu işe iştirak ya da yardım etmemiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör