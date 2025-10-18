Trend Galeri Trend Yaşam Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, 2. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in yer aldığı yapım, aşk, intikam ve sırlarla örülü hikayesini bu bölümde de sürdürecek. Diziyi takip etmek isteyenler için Güller ve Günahlar 2. bölüm izle linki

Giriş Tarihi: 18.10.2025 19:12
Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Güller ve Günahlar dizisi, Kanal D ekranlarında 2. bölümüyle yayınlanacak. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel paylaşıyor. Diziyi takip edenler, önceki bölümde yaşanan gelişmeleri merak ediyor. İşte, Güller ve Günahlar 2. bölüm izleme linki ve detaylar

Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

GÜLLER VE GÜNAHLAR 2. BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin merakla beklenen başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar 2,bölümüyle ekrana geliyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, bulduğu ipucu konusunda Serhat'ın kardeşi Cihan Tecer ile iş birliği içine girer. Bu arada Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip etmektedir.

Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Berrak'ın başucuna bırakılan beyaz zambağı görünce aradığı kişiye yaklaştığını düşünür. Bir süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenir. Hissettiği şey öfkenin yanında büyük bir acıdır! Cihan'dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat'ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir!

Güller ve Günahlar 2. Bölüm izle: Serhat ve Zeynep arasında ilk yakınlaşma! Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle