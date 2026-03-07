Trend Galeri Trend Yaşam GÜLLER VE GÜNAHLAR 20. BÖLÜM İZLE: 7 Mart Kanal D Güller ve Günahlar yeni bölüm izleme linki

Güller ve Günahlar dizisi, Kanal D ekranlarında 20. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapımda, yeni bölümde karakterlerin hayatını etkileyen gelişmeler ve kritik yüzleşmeler dikkat çekiyor. Güller ve Günahlar 20. bölüm izleme ekranı haberin devamında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 17:20
GÜLLER VE GÜNAHLAR 20. BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin merakla beklenen başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar 8.bölümüyle ekrana geliyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhat, Berrak'tan öğrendikleri ile Nejat'ın kim olduğunu bulmaya çalışır.

Bir yandan da Zeynep'i bu tehlikeli işten uzak tutmaya çalışıyordur.

Serhat'ın peşinde olduğunu öğrenen Nejat, ona bir mesaj gönderir.

Serhat, buluşma yerine gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır.

