GÜLLER VE GÜNAHLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D Güller ve Günahlar yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, üçüncü bölümünün ardından izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından birçok kişi Güller ve Günahlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2025 23:16
Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, son bölümüyle ekrana geldi. Üçüncü bölümde yaşanan olayların ardından izleyiciler şimdi Güller ve Günahlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçları merak edilirken, fragmanın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Güller ve Günahlar 4. bölüm fragmanına dair bilgiler...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm faragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep, bir kızın ektiği acı biberleri kim yerse ona ilan-ı aşk edeceğine dair bir rivayet anlatır.

Serhat ise bu duruma gülerek ilan-ı aşk olayından kurtulduğunu söyleyerek güler. İkili arasında tatlı bir şakalaşma olur.

Abisi Can ile hesaplaşan Serhat, Berrak'tan kalan mektupları okuyarak geçmişte neler olduğunu anlamaya çalışırken Berrak'ın telefonunda kayıtlı olan tek kişi de ortaya çıkar.

Zeynep ve Serhat Berrak'ın bıraktığı izleri takip ederken Tülay ve Erkan'ın planladıkları kötülükten, Ebru'nun Tecer Ailesi'nin ortasına bırakacağı bombadan haberleri yoktur.