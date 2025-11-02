Trend Galeri Trend Yaşam GÜLLER VE GÜNAHLAR 4. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm HD izleme ekranı

Kanal D ekranlarının Cumartesi akşamları yayımlanan dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam (1 Kasım 2025 Cumartesi) büyük bir heyecanla beklenen 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Serhat ve Zeynep'in aşkı, Ebru ve Tibet'in sinsi planları yüzünden büyük bir sınavdan geçerken, Zeynep'in uğradığı saldırı tüm dengeleri altüst ediyor. İşte, Güller ve Günahlar 4. bölüm izle ekranı:

Giriş Tarihi: 02.11.2025 08:58
Aşk, ihanet ve intikam dolu hikayesiyle izleyicilerin takip ettiği Güller ve Günahlar, Serhat ve Zeynep'in tutkulu aşkının zorlu engellerle sınandığı bir dönemece giriyor. Geçtiğimiz hafta Ebru'nun Cihan'a şantaj yapması ve Zeynep'in para hırsıyla hareket eden ailesinin Serhat'ı çileden çıkarması, tansiyonu yükseltmişti. İşte, Güller ve Günahlar son bölüm izle:

GÜLLER VE GÜNAHLAR 4. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayın sonrası paylaşıldığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar/bolumler

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Serhat, Hayal'in öğrendikleri ile alt üst olurken Cihan ise Ebru'nun beklenmedik hamlesi ile uğraşmaktadır.

Berrak'la ilgili gelen yeni bir bilgi Zeynep ve Serhat'ı harekete geçirirken Tibet'in onlar için planladığı şeyden haberleri yoktur.

Serhat, yeni bir bilginin peşinde koşarken hastaneden gelen haberle bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

