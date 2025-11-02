Güller ve Günahlar 4. bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölümde neler oldu?

Aşk, ihanet ve intikam dolu hikayesiyle izleyicilerin takip ettiği Güller ve Günahlar, Serhat ve Zeynep'in tutkulu aşkının zorlu engellerle sınandığı bir dönemece giriyor. Geçtiğimiz hafta Ebru'nun Cihan'a şantaj yapması ve Zeynep'in para hırsıyla hareket eden ailesinin Serhat'ı çileden çıkarması, tansiyonu yükseltmişti. İşte, Güller ve Günahlar son bölüm izle: