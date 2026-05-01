Güncel 1 Mayıs Cuma Maç Programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

1 Mayıs Cuma Maç Programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

1 Mayıs 2026 maç programı, futbolseverlerin gündemini tamamen değiştirmiş durumda. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu özellikle resmi tatil olması nedeniyle daha da yoğun şekilde araştırılıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kritik karşılaşmalar sahne alırken, futbol heyecanı gün boyu izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.1 Mayıs Cuma maç programı içerisinde Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli mücadeleler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 10:53
1 Mayıs 2026 maç programı, hem yerli hem de yabancı liglerde rekabetin üst seviyeye çıktığı bir futbol günü olarak dikkat çekiyor. Futbol heyecanının gün boyu sürdüğü bu özel günde, 1 Mayıs Cuma maç programı spor gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Süper Lig'deki kritik mücadeleler, 1. Lig'de sezon finali ve Avrupa'daki önemli karşılaşmalar birleşince futbolseverler için yoğun bir program ortaya çıkıyor.

SÜPER LİG

  • 17:00 Ç.Rizespor-Konyaspor (BeIN Sports 1)
  • 20:00 Gaziantep FK-Beşiktaş (BeIN Sports 1)

1. LİG

  • 14:30 Hatayspor-Van Spor FK (beIN Connect)
  • 17:00 İstanbulspor-Adana Demirspor (beIN Connect)
  • 17:00 Boluspor-Serik Spor (TRT Spor)
  • 20:00 Manisa Futbol Kulübü-Sakaryaspor (TRT Spor)

İNGİLTERE - PREMİER LİG

  • 22:00 Leeds United-Burnley (BeIN Sports 3)

İSPANYA - LALİGA

  • 22:00 Girona-Mallorca (S Sport Plus)

İTALYA - SERİE A

  • 21:45 Pisa-Lecce (S Sport Plus )

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör