GÜNCEL 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ MAÇ PROFRAMI | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

Futbolseverler bugünün fikstürünü araştırmaya başladı. Açıklanan 16 Mayıs 2026 Cumartesi maç takvimi ile karşılaşma dolu bir gün futbolseverleri bekliyor. Özellikle Türkiye ve Avrupa liglerindeki kritik mücadeleler ön plana çıkıyor. İşte günün maç programı detayları ve yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 11:07
Her gün açıklanan maç programı, spor tutkunlarının gündeminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. 16 Mayıs Cumartesi maç programı içerisinde Pro Lig ve Süper Lig'de yaşanacak rekabetler ön plana çıktı. Böylece futbolseverleri ekran başına kilitleyecek fikstür izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG

  • 17:00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor (beIN Sports 1)
  • 20:00 Gaziantep FK-Rams Başakşehir (beIN Sports 2)
  • 20:00 Samsunspor-Göztepe (beIN Sports 1)

  • 16:30 St. Pauli-Wolfsburg (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)
  • 16:30 Bayer Leverkusen-Hamburg (Tivibu Spor 4, S Sport Plus)
  • 16:30 Freiburg-Leipzig (TiviBu Spor 4, S Sport Plus)
  • 16:30 Heidenheim-Mainz (TiviBu Spor 3, S Sport Plus)
  • 16:30 Eintracht Frankfurt-Stuttgart (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)

  • 16:30 Mönchengladbach-Hoffenheim (TiviBu Spor 2, S Sport Plus)
  • 16:30 Union Berlin-Augsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
  • 16:30 Werder Bremen-B. Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
  • 16:30 Bayern Münih-Köln (S Sport Plus)
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

  • 19:05 Al Hilal-Neom (S Sport Plus, TRT Spor)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör